Las lluvias dejan más de 90 incidencias en Galicia, con inundaciones en vías, retrasos en trenes y cierre de parques

Incidencias en el Ayuntamiento de Sanxenxo debido al temporal. - AYUNTAMIENTO DE SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alerta naranja que este martes ha permanecido activa en el interior de la provincia de A Coruña, en el centro y Montaña de Lugo y en zonas de Pontevedra ha dejado más de 90 incidencias, algunas de ellas en carreteras, así como afectaciones al tráfico ferroviario entre Santiago y Ourense, cierre de parques en Vigo y cancelaciones en las fiestas del San Froilán de Lugo.

Así, el 112 Galicia ha notificado un total de 90 incidencias relacionadas con este episodio de meteorología adversa, con Pontevedra como la provincia más afectada con 35 incidencias registradas, seguida de A Coruña, con 22. Mientras, la provincia de Lugo suma 20 incidencias y la de Ourense, 12.

En cuanto a los ayuntamientos más afectados, la central de emergencias destaca la localidad lucense de Foz, con 10 incidencias gestionadas. Además, en Santiago y en Vigo se han notificado cinco casos en cada una.

Las actuaciones e intervenciones más frecuentes de los servicios de emergencias han estado vinculadas a incidencias en la circulación en las carreteras, con objetos en la calzada, caída de árboles o desprendimientos de tierra y formación de bolsas de agua.

Entre ellas, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo en la mañana de este martes se han registrado diferentes inundaciones, como la ocasionada en el cruce entre Vidal Rocha y el paseo de Silgar, que obligó a cortar durante 20 minutos el acceso hasta que bajó el nivel del agua.

Además, el Ayuntamiento de Sanxenxo también ha informado de diferentes caídas de muros y palmeras, además de una grieta en la carretera PO-308, a la altura del Mirador de A Granxa, y arquetas de agua levantadas en la rúa Madrid.

TRENES Y PARQUES

Por otra parte, la meteorología adversa también ha afectado a la señalización ferroviaria en la línea entre Santiago y Ourense, donde se registraron retrasos en los servicios de este martes.

Además, debido a la alerta naranja, el gobierno local de Vigo cerró al público los parques de Samil, Castrelos, O Castro, A Guía, Praza de Compostela, A Riouxa y el paseo del Lagares.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Lugo ha modificado la programación para las fiestas de San Froilán de este miércoles ante las previsiones de mal tiempo.

Entre otras cosas, ha trasladado al próximo martes la actuación de la orquesta Los Satélites y ha cancelado los pasacalles previstos para esta jornada. Sí se mantienen las actividades a cubierto y los conciertos de 9Louro y The Rapants en la Praza da Horta do Seminario.

TORMENTAS Y REGISTRO DE LLUVIAS

Asimismo, las tormentas también se han dejado notar en la Comunidad gallega, con más de 2.500 rayos, según los datos ofrecidos por MeteoGalicia.

En cuanto a las lluvias, las máximas acumuladas se registraron, precisamente en localidades de Pontevedra, con Cangas -- con 37,6 l/m2-- encabezando el ranking; seguido de Forcarei --con 36,5 l/m2-- y de Oia (34,9 l/m2).

Ante las fuertes lluvias, la Xunta ha recomendado circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

Debido a este fenómeno meteorológico adverso, la Comisión Escolar de Alertas también ha acordado la suspensión de la actividad en el exterior, desde las 15,00 horas de este lunes hasta las 00,00 horas de este martes, en los centros educativos y escuelas infantiles de las zonas del interior de A Coruña, centro y montaña de Lugo, que comprenden un total de 74 ayuntamientos.