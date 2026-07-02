Localizado con vida el varón de 69 años que permanecía desaparecido desde el martes en Mesía (A Coruña)

A CORUÑA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El hombre de 69 años que permanecía desaparecido desde la tarde de este martes en la localidad coruñesa de Mesía ha sido localizado con vida en un maizal situado a un kilómetro de su casa.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que fue una patrulla de Milladoiro-Ames quien encontró al varón, con vida y consciente, sobre las 19.15 horas de este miércoles.
El hombre presenta únicamente heridas superficiales de carácter leve y fue evacuado por el Servizo de Urxencias Sanitarias-061 al Complexo Hospital Universitario de Santiago (CHUS) para una valoración médica.