Localizan 40 kilos de cocaína en un portacontenedores el puerto de Marín (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han incautado más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el puerto del municipio pontevedrés de Marín.

Según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press, los hechos se produjeron en el martes y la droga viajaba a bordo del buque 'Andrea', de 132 metros de eslora, que ya se encuentra navegando rumbo a Algeciras.

Las mismas fuentes han puntualizado que la investigación permanece abierta.