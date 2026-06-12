Localizan el cadáver de una mujer flotando en el mar en la playa de O Ézaro, en Dumbría (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido en la playa de O Ézaro, en Dumbría (A Coruña).

Según ha informado el 112, su cuerpo fue localizado flotando en el mar y, aunque se le realizaron maniobras de reanimación, los sanitarios solo pudieron ya confirmar su fallecimiento.

Hasta el punto se han desplazado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Protección Civil de Dumbría.

La autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento.