Longueira (PSdeG), sobre la entrada en Ferraz de la UCO: "Todo lo que está ocurriendo nos preocupa"

La diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia Silvia Longueira en rueda de prensa. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha reconocido que "lo que está ocurriendo" este miércoles en Ferraz con la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire' les "preocupa".

Así se ha pronunciado la parlamentaria socialista a preguntas de los medios en rueda de prensa, donde ha insistido en que no tiene "la información necesaria" ni es "la persona dentro del partido" que deba hablar de la situación. "No estoy autorizada para hablar de este tipo de situación. Todo lo que está ocurriendo a todos nos preocupa", ha aseverado.

Cuestionada sobre si se siente cómoda con las informaciones que han transcendido este miércoles, así como con el caso que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Longueira ha manifestado que ella llegó a la política "del mundo de la gestión", sosteniendo que no sabe si está "cómoda o incómoda". "Hay una cuestión emocional que cada uno de nosotros tenemos, pero para mí eso no es lo relevante", ha esgrimido.

"Yo vengo aquí a hacer la gestión que me toca. En este sentido, no gestiono lo que me gustaría, la mejora de los servicios sociales; no me planteo ni siquiera que tenga incomodidad o no la tenga", ha insistido.