Louzán se desvincula de la exclusión de Vigo como sede y lamenta el "populismo" de Caballero: "Se confunde en el camino"

Apela a "dialogar" e insiste en que "la última palabra la va a tener la FIFA"

VIGO/MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha desvinculado este martes de la exclusión de Vigo del listado de sedes españolas del Mundial 2030 y, tras afirmar que va a "intentar" que tanto la ciudad olívica como Valencia estén entre esas sedes, ha reiterado que "la última palabra la va a tener la FIFA".

Así lo ha manifestado durante su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

Ante la pregunta de qué opciones hay de que Vigo y Valencia estén entre las sedes, Louzán ha reconocido que las ciudad que tienen "más posibilidades" son las 11 que fueron seleccionadas, y que están "dentro del acuerdo que se estableció entre Marruecos y Portugal".

No obstante, ha señalado que Valencia va a contar con un estadio para más de 70.000 personas, "probablemente el más moderno" que tenga el fútbol español para ese Mundial. "Y vamos a intentar que esté. También Vigo, que está peleando por esa posbilidad", ha apuntado.

En todo caso, el presidente de la RFEF ha matizado que él no participó en la "decisión" de las 11 sedes que fueron seleccionadas por puntuación. "Yo no era el responsable de esto, esto se tomó seis meses antes de llegar yo", ha incidido, y ha lamentado las "formas típicas y conocidas" del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que le apunta directamente por la exclusión de la ciudad y por el cambio en las puntuaciones (una modificación que dio entrada en el listado a San Sebastián, en detrimento de Vigo).

ACTITUD "POPULISTA" QUE BUSCA "RÉDITO ELECTORAL"

Louzán ha calificado de "populista" la posición del regidor olívico, que busca "el rédito electoral". "Creo que no es el camino, creo que se confunde claramente en el camino, porque si verdaderamente quiere que Vigo tenga posibilidades, lo que habrá es que dialogar", ha señalado, y ha añadido: "las personas que estaban (y decidieron las sedes), que yo evidentemente no había elegido para esto, ya no están en la Federación".

Según ha recordado, la Comisión del Mundial, formada por tres personas, junto una comisión del Consejo Superior de Deportes, asumió la responsabilidad de gestionar la documentación previa y calificó a las 11 ciudades "que, en principio, van a tener más posibilidades", aunque ha advertido de que "la última palabra la va a tener la FIFA", como "en todos los Mundiales".

"Ahora lo que hemos trasladado es un avance de lo que hemos acordado entre los tres países. No sabemos si alguna de las sedes de Marruecos va a fallar, si alguna de las de España va a fallar también. O alguna incluso de las de Portugal puede fallar", ha indicado, antes de afirmar que "todavía es realmente incierto" lo que va a suceder, porque hay que "culminar" el trabajo previo.

Finalmente, preguntado acerca de si podría reunirse con Abel Caballero, el presidente del organismo federativo ha señalado que él se reúne "con todo el mundo", pero ha reconocido que, cuando coincide con el alcalde en el palco de Balaídos, no se hablan, algo que "no es de ahora", sino que ya pasaba cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra.

"Yo un día me senté con él, cuando era presidente de la Diputación, y le dije, el día de mañana, tú no serás alcalde, yo no seré presidente de la Diputación, y podremos tomar un café, tranquilos, juntos y demás, ¿no? Digo yo. Pero como este señor lo lleva todo al terreno, mezcla todo, lo personal, no diferencia una cosa de la otra y demás, con tal de conseguir el rédito político... a él le gusta estar ahí, en el escenario, entonces es muy difícil", ha afirmado Louzán, antes de reiterar que "Vigo tiene posibilidades también, "¿por qué no? para ser sede".