Lucenses interponen varias denuncias tras perder dinero en una estafa piramidal con criptomonedas

Investiga la aplicación, TS Vertex, que dejó de funcionar súbitamente impidiendo a sus casi 10.000 usuarios retirar el dinero de la inversión

LUGO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Numerosos vecinos de Lugo y de la provincia han denunciado ser víctimas de una estafa piramidal vinculada a la aplicación TS Vertex, que ofrecía inversiones mediante una criptomoneda propia. La Policía Nacional investiga los hechos y no descarta que continúa aumentando la cifra de afectados en toda España.

De hecho, existe ya una denuncia realizada ante este cuerpo en Lugo ciudad, que se uniría a otras presentadas en el resto de la provincia ante la Guardia Civil, que es la autoridad competente en esas demarcaciones.

El esquema de estafa operaba bajo el modelo Ponzi: los primeros inversores cobraban con el dinero que aportaban los nuevos, hasta que la plataforma dejó de funcionar y bloqueó los fondos. Los usuarios aseguran que la aplicación, tras prometer rentabilidades elevadas, desapareció sin dar explicaciones.

El pago mínimo para entrar eran cien euros, cantidad que se podría multiplicar al atraer nuevos inversores. Sin embargo, hay lucenses que han invertido cantidades mucho mayores, que llegan a varios miles de euros. Pero no solo han sido afectados por esta estafa en Lugo, ya que se estima que en España pueden llegar a ser más de 10.000 los participantes que después de la inversión no han podido recuperar el dinero.

En este tipo de estafas, los grandes perdedores son los últimos en incorporarse, mientras que los primeros, si han retirado el dinero a tiempo, son los menos perjudicados.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) advirtió que TS Vertex no está registrada en España ni autorizada para operar. Aunque la empresa alegaba figurar en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, las autoridades aclaran que esto no la habilita para captar inversores aquí.

El sistema ofrecía distintos "niveles de inversión", desde paquetes de 60 dólares hasta supuestos diamantes de más de 14.000 dólares. La promesa de ganancias rápidas y la presión de captar nuevos usuarios facilitó su expansión.

La Policía insta a todas las víctimas a denunciar formalmente y recuerda que la única forma segura de invertir es a través de productos supervisados por el Banco de España o la CNMV.