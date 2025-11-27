Lugo adelanta al viernes los actos por el 25 aniversario de la Muralla como Patrimonio de la Humanidad por las lluvias

Archivo - Vista de la cara principal de la Muralla de Lugo - EUROPA PRESS - Archivo

LUGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo ha comunicado que adelantará para este viernes la fiesta de celebración del 25 aniversario de la declaración de la Muralla Romana como Patrimonio de la Humanidad, ante la previsión de fuertes lluvias para el sábado.

Así, el espectáculo que contará con un show de 150 drones sincronizados y un desfile de grupos de recreación histórica de asociaciones romanas y galaicas, arrancará a las 19.30 horas de este viernes.

En concreto, los drones iluminarán el cielo de Lugo al ritmo de una composición del músico e instrumentista Abraham Cupeiro, creada especialmente para el evento. Este espectáculo será visible desde el mirador del Parque de Rosalía, a partir de las 19.30 horas.

Una hora más tarde, tendrán lugar otros dos actos de la programación, que también se han adelantado por el mal tiempo previsto para el sábado.

Uno será el encuentro de asociaciones romanas y galaicas, en los alrededores del cubo de la muralla denominado Mosqueira, donde harán un encendido de fuego y una "ofrenda" al monumento.

Previamente, a las 20.00 horas, los grupos se concentrarán en la Praza de Santa María, para de allí partir hacia la puerta de muralla conocina como la de la Estación y a la puerta de San Pedro, donde finalmente se unirán en el cubo de la Mosqueira, a partir de las 20.30 horas.