Lugo invita a conocer la provincia a través de sus reservas de la biosfera: "El verdadero corazón del territorio"

La Diputación de Lugo presenta su compaña en FITUR 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo ha presentado este viernes en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) su nueva campaña para el año 2026, invitando a conocer la provincia a través de sus reservas de la biosfera, que son "el verdadero corazón del territorio", haciendo especial hincapié en 'Terras do miño' y 'Ancares Lucenses'.

Así se ha pronunciado la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López Moreno, durante el acto de la campaña de la provincia, que se ha celebrado este viernes en el 'stand' de Galicia de FITUR y en el que también ha estado presente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, entre otros.

La presidenta provincial ha defendido que Lugo ofrece "tranquilidad real, paisajes impresionantes, cultura viva, cielos limpios y experiencias que dejan huella", insistiendo en destacar las dos reservas de la biosfera protagonistas de la campaña.

"Lugo es territorio con identidad, con talento, sensibilidad y con futuro. Desde la Diputación vamos a seguir apostando por esto con muchísima convicción e ilusión, es lo que somos y lo que queremos compartir con todo el mundo", ha añadido la presidenta de la Diputación.

Y es que Carmela López ha puesto el foco en las reservas de la biosfera como máximo exponente de lo que puede ofrecer la provincia lucense, recordando además que estos espacios cubren más del 84% de su territorio.

EL LUGAR QUE RECOMIENDA OLIVER LAXE

La presentación de esta campaña ha contado también con la presencia del director de cine Oliver Laxe, que vive en Vilela, una pequeña aldea rural en la comarca de Os Ancares, y del biólogo Martiño Cabana, que han mantenido un diálogo sobre lo que significa para ellos las dos reservas de la biosfera protagonistas.

El presentador del acto ha preguntado a Oliver Laxe cuál sería el lugar qué recomendaría de la reserva de la biosfera de 'Os Ancares', a lo que el recientemente nominado para los Oscar ha destacado su biodiversidad fruto de la mezcla de tres climas.

Eso sí, de toda la reserva de la biosfera ha elegido Lamas de Moreira, que, según ha dicho, "es muy de cine": "Es mágico, muy muy bonito".

En cualquier caso, ambos representantes han explicado el trabajo que están haciendo las diferentes asociaciones para el mantenimiento de las reservas de la biosfera, explicando diferentes acciones que se están llevando a cabo en colaboración también con la Diputación.