Luis Menor traslada su pesar por las víctimas del incendio en Almería y alerta de un verano "complicado" en Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en junta de gobierno - ALBERTE PAZ GARZA

OURENSE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado su pesar por las víctimas del incendio originado en la localidad de Los Gallardos, en Almería, y ha pedido "responsabilidad" de cara a un verano "complicado" en la provincia de Ourense.

"Aprovecho para hacer un llamamiento muy importante, en primer lugar reiterar nuestra solidaridad con el territorio, las personas y familiares de las víctimas y hacer una llamada de responsabilidad y colaboración de todos", así lo ha trasladado este lunes en una rueda de prensa tras la junta de gobierno.

En este sentido, ha alertado de un verano "complicado" en la provincia, ya que "vuelve a haber mucha biomasa" a raíz de las lluvias y la "capacidad de regeneración" del territorio. "Volvemos a tener situaciones de riesgo. Se está trabajando en la prevención y preservación sobre todo en los entornos de poblaciones para minimizar ese riesgo, pero está ahí y no lo podemos evitar", ha añadido.

Así, ha pedido responsabilidad a administraciones para "servir en sus funciones", entre ellas la preservación de los espacios y la minimización de los riesgos; así como a dueños de propiedades privadas que "deben hacer también ese ejercicio de limpieza que les corresponde"; y ha insistido en que "un incendio atrapado a tiempo se queda en un conato".

"Hemos visto que muchas veces hay incendios que surgen incluso de accidentes, por ejemplo un rayo, una catenaria o un desbroce, pero si se tratan a tiempo quedan en conatos, si no, se pueden descontrolar y terminar en incendios como este o como los que hemos vivido aquí. Por eso llamo a la responsabilidad de todos de que cuando veamos un incendio avisemos lo más rápido posible a emergencias. Es importante que avisemos y que acudan los medios lo más rápido posible para que se queden en conatos", ha señalado.