Luís Villares pide a sus excompañeros que "cambien" el nombre del grupo y dejen de usar En Marea

Publicado 21/06/2019 14:26:12 CET

La conformación del Grupo Mixto se oficializará el próximo lunes, víspera de la sesión plenaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha formalizado en la mañana de este viernes su solicitud para abandonar el grupo del partido instrumental y pasarse al mixto junto con otros tres diputados (Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez y Pancho Casal).

En declaraciones a los medios en los pasillos del Pazo do Hórreo, Villares ha confirmado la presentación de la petición ante los servicios de la Cámara y ha aprovechado para reclamar a los diputados que permanecen adscritos a En Marea que cambien la denominación del grupo parlamentario, toda vez que reniegan de su pertenencia al partido instrumental.

Y es que para Villares y los tres diputados que lo acompañarán al Grupo Mixto, "lo lógico" es que el hasta ahora Grupo de En Marea "adquiera el nombre de Podemos o el que decidan" y ellos, como personas leales a la organización homónima, puedan "usar el nombre" del partido instrumental para su acción parlamentaria, algo que sería extraoficial.

Fuentes del Parlamento de Galicia han señalado a Europa Press que cabe la posibilidad de que un grupo decida cambiar su denominación formal en el medio de la legislatura, aunque esta petición tendría que ser evaluada por los servicios jurídicos de la Cámara.

"Queremos ser el Grupo Mixto de En Marea, usaremos esa denominación. Nadie nos la va a cuestionar. Los diputados que están ahora en el grupo de En Marea no tienen ninguna intención de representar al espacio política de En Marea. El uso de la denominación por nuestra parte será pacífica", ha indicado Villares a preguntas de los medios.

SALIDA DE FLORA MIRANDA

Una hora después de que Villares anunciase en rueda de prensa el pasado jueves la ruptura con el Grupo de En Marea, la diputada Flora Miranda anunció que abandonará su escaño, algo que no se concretará hasta el inicio del próximo período de sesiones en el mes de septiembre, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Cuestionado sobre la marcha de Miranda, que desde su entrada en el Parlamento se puso de perfil en la batalla interna del grupo entre afines al portavoz y críticos; Villares ha lamentado su decisión porque "el Parlamento pierde una gran diputada y la sanidad pública pierde una gran representante de su voz". "A mí me hubiese gustado que continuase y que lo hiciese representando el proyecto de En Marea", ha apostillado el magistrado lucense.

Una vez se formalice la renuncia de Miranda, diputada por la circunscripción de A Coruña, la lista de En Marea correría hasta el número ocho, lugar en el que figura el militante de Marea Altántica Xan Xove. Según fuentes de su entorno, Xove trabaja actualmente como funcionario de Correos en Cataluña.

De no entrar Xove, la persona que ocupa el noveno puesto en la lista de En Marea por A Coruña es Mariló Candedo, quien era la opción de la dirección del partido instrumental para el cargo de senador, proposición que fue ignorada por los diputados críticos que organizaron una votación para la elección de Sande.

"No voy a especular con lo que toca hacer", ha dicho Villares cuestionado sobre la posibilidad de que Xove no quiera entrar como diputado (lo haría, previsiblemente, en el actual Grupo de En Marea) y el acta recaiga en Candedo, quien elegiría el mixto, toda vez que es miembro de la dirección de En Marea partido. "No vamos a ocultar nuestra simpatía hacia una persona de la dirección. No quiero especular, aunque me gustaría, evidentemente", ha apostillado.