Luz Casal anuncia nueva fecha en Vigo con un segundo concierto el 27 de febrero

Imagen del cartel de sus conciertos en Vigo. - LUZ CASAL

VIGO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La artista gallega Luz Casal ofrecerá un segundo concierto en la ciudad de Vigo tras prácticamente agotar las entradas de su primera fecha, por lo que actuará en el Teatro Afundación los días 26 y 27 de febrero.

Tal como explica la organización, se trata de un nuevo concierto dentro de la gira por su nuevo disco 'Me voy a permitir', el trabajo más "ecléctico e inclasificable" de su carrera.

En él, Casal "se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada". "Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero", ha reivindicado la productora.

Así, las entradas para esta segunda fecha se pondrán a la venta este jueves en 'Ataquilla.com', con precios que oscilan entre los 50 y los 70 euros más gastos de gestión. Por su parte, para el jueves 26 todavía quedan las últimas entradas disponibles.