Manuel César, concejal de Facenda de Santiago, presenta su renuncia al cargo por "cuestiones personales y familiares"

Archivo - El concejal de Hacienda, Manuel César, en rueda de prensa, a 6 de mayo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Facenda de Santiago, Manuel César, ha presentado su renuncia al cargo por "cuestiones personales y familiares" que le impiden compatibilizar el "intenso" trabajo y dedicación municipal con su situación personal. La renuncia se hará efectiva tras su toma de conocimiento en un pleno municipal convocado para el próximo viernes a las 11.00 horas.

César ha llegado a la sala de prensa acompañado de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y compañeros de la Corporación municipal y del BNG, para trasladar ante los medios su renuncia como edil. "Es una decisión difícil, meditada, pero analizada la situación, me aboca a tomarla", ha asegurado.

Durante su intervención, el hasta ahora responsable de las cuentas municipales ha agradecido a todos sus compañeros su "trabajo, esfuerzo y dedicación" en estos tres años. Especialmente, ha tenido palabras de afecto hacia los interventores, el tesorero y la jefa de contabilidad, que mostraron una "implicación total" en este período de tiempo.

Asimismo, ha agradecido su trabajo al resto de personal municipal, incluyendo directores de área, coordinadores, secretarios, personal de servicio y también a la representación sindical. "A pesar de los debates y de las jornadas duras que tuvimos en algunas mesas de negociación, también creo que trataron de facilitar las cosas para que saliese todo adelante", ha apuntado sobre estos últimos.

Para cerrar los agradecimientos, Manuel César se ha referido a la Corporación municipal, presentes en la rueda, y a la propia alcaldesa. "Que no esté en el ayuntamiento, no quiere decir que no vaya a trabajar en la política. Llevo la mayor parte de mi vida colaborando en política y seguiré en la organización --el BNG-- y ayudando a que Goretti Sanmartín sea la próxima alcaldesa en 2027", ha subrayado.

SU LABOR EN ESTOS AÑOS

En relación a su papel durante estos años al mando de las cuentas municipales, Manuel César ha afirmado que asumió las áreas de gestión con el objetivo de "trabajar con lo que se había para mejorar y avanzar en la mejora continua y en la calidad" del ayuntamiento.

Al hilo de ello ha defendido el trabajo realizado en este período de tiempo, destacando actuaciones como las modificaciones de varias ordenanzas fiscales para simplificar los trámites administrativos, facilitar el acceso a bonificaciones y permitir el aplazamiento y fraccionamiento de deudas.

Otro de los avances que ha reivindicado es la implantación de la tasa turística en Santiago, desarrollada en colaboración con el área de Turismo. Según ha remarcado, Raxoi fue uno de los primeros ayuntamientos de Galicia en aplicar este gravamen y puso en marcha en un plazo reducido el procedimiento de autoliquidación.

En el ámbito económico, César ha defendido que durante su etapa no se incrementaron los impuestos municipales, pese al aumento de los costes asociados a contratos públicos. También ha asegurado que se mantuvo la estabilidad presupuestaria y se redujo el endeudamiento financiero con las entidades bancarias con respecto al que había a su llegada al gobierno.

Además, el hasta ahora concejal ha recordado que se están acabando los trabajos de valoración de los puestos de trabajo con un convenio con la USC, que permitirá aprobar la primera RPT en este ayuntamiento y establecer cuantías económicas para los complementos salariales, entre otras mejoras.

Finalmente, César ha puesto en valor la licitación de servicios que llevaban años pendientes, entre ellos el transporte público urbano y los contratos de conserjería y limpieza de los centros de educación infantil y primaria.

SALETA CHAO RIVAS SE INCORPORARÁ AL GOBIERNO LOCAL

Goretti Sanmartín ha confirmado que Saleta Chao Rivas, que ocupaba el número siete de la lista electoral del BNG, será la persona que sustituya a César en la corporación municipal. La futura concejala es actualmente portavoz de Turismo del Bloque en el Parlamenro gallego y ya trabajó anteriormente en el gabinete municipal, por lo que conoce el funcionamiento interno del ayuntamiento.

"Tiene un plus añadido de conocimiento de la casa, de haber trabajado aquí y de estar muy familiarizada con todo lo que son los procedimientos administrativos y procedimientos de gestión del Ayuntamiento de Santiago", ha indicado la alcaldesa.

En este sentido, la mandataria local ha señalado que en una próxima comparecencia se abordarán las cuestiones relacionadas con el reparto de competencias y la incorporación de la nueva edila al Gobierno local.

Por el momento, ha centrado su intervención en agradecer el trabajo realizado por César, valorando su balance en el Gobierno local como "muy satisfactorio" e insistiendo en que su salida no supone el fin de su colaboración con la organización nacionalista. "Este no es ningún punto final", ha manifestado, añadiendo que continuará apoyando al grupo municipal y a la persona que lo sustituya.

La renuncia del edil se hará efectiva tras su toma de conocimiento en un pleno municipal convocado para el próximo viernes, 16 de octubre, a las 11.00 horas.