El mar de ardora abre un verano de fenómenos naturales en Galicia, que se prepara para el eclipse solar

Mar de Ardora en la playa de A Lanzada, a 15 de julio de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

PONTEVEDRA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del verano, Galicia vuelve a ser uno de los lugares donde puede observarse el mar de ardora. Este año, además, la comunidad será uno de los puntos desde los que podrá seguirse el eclipse solar total.

Durante los últimos días, el mar de ardora pudo verse en varios arenales gallegos, entre ellos la playa de A Lanzada, hasta donde se acercaron la pasada noche numerosas personas para contemplarlo.

El mar de ardora es un fenómeno natural que se produce debido a la presencia de organismos micróscopicos que, cuando son agitados por el oleaje, el viento o un movimiento en la superficie, brillan.

Su aparición depende de factores como la temperatura del agua, el estado del mar o la concentración de estos microorganismos. En los últimos años, playas como A Lanzada, Carnota, Nemiña y Balarés, entre otras, se convirtieron en los enclaves favoritos de quienes quieren contemplar este fenómeno, cuya visibilidad varía en función de las condiciones ambientales.

A este fenómeno natural se suma este año el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto y que despierta un gran interés entre los ciudadanos, al ser la comunidad gallega uno de los mejores lugares para poder observarlo.