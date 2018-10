Margallo "sospechaba" que Feijóo no presentaría candidatura para liderar el PP

Publicado 19/06/2018 12:37:20 CET

MADRID / SANTIAGO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del PP y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha afirmado que "sospechaba" que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no presentaría candudatura para liderar el partido en el ámbito estatal.

En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Margallo ha asegurado que se vio "obligado" a presentar su candidatura a sustituir a Mariano Rajoy en la presidencia del partido porque el PP "está en peligro".

"Cuando he creído que el proyecto del PP está en peligro y lo está, me he visto obligado a dar el paso. Me ha parecido de civismo elemental aportar mis ideas", ha subrayado.

Por otra parte, y al ser preguntado por su relación con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que formaliza este martes su candidatura a la presidencia del PP, Margallo ha afirmado que en política no tiene "enemigos, sino adversarios políticos" y ha incidido en la idea de "un partido que esté al servicio de unas ideas, no de un líder único".

Con todo, Margallo ha asegurado tener "una enorme ilusión" por presidir el PP, y ha recalcado que el Congreso en el que se decidirá el nuevo líder popular "va a ser distinto": "Me da la impresión que los feligreses no van a seguir a su obispo, tenemos que cambiar las formas de hacer política".