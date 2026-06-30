Mario Conde reduce a la mitad su deuda con Hacienda y Producciones Artísticas Lito abandona la lista de morosos

Archivo - El abogado, empresario, político y expresidente de Banesto, Mario Conde, durante la apertura de la décima edición de los Foros Debate, que organizan el Grupo Voar y la Fundación Sargadelos, en el Hotel Voar de Ribadeo, a 10 de enero de 2025, en - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exbanquero Mario Conde permanece en la nueva lista de morosos con Hacienda, pero lo hace con una deuda que es un 50% inferior a la del pasado año, de modo que se sitúa en 1,9 millones de euros.

El nuevo listado, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025, ha sido publicado este martes por la Agencia Tributaria.

Sale de la lista Producciones Artísticas Lito (que era del fallecido 'rey de las orquestas' Lito), que en 2024 figuraba con 14,66 millones de euros de deuda y el año pasado ascendió hasta 15,66 millones. Abandonan la lista también otros como Mavieira, Martinsa-Fadesa y Transportes Martínez Souto.

Entre los deudores con relación con Galicia figuran nombres como Biocarburantes de Galicia (15,62 millones), Disgauto (2,09 millones), Autos Lobelle, que incrementa ligeramente su cuantía (de 811.470 euros a 971.543 euros) y Construcciones La Rosaleda, que la reduce ( de 625.497 euros a 613.150 euros).

879 DEUDORES SALEN DE LA LISTA Y 735 ENTRAN

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/25), o por falta de firmeza de la deuda.

De su lado, un total de 735 deudores figuran en listado de deudores a publicar en junio de 2026 y no aparecían en el listado publicado en junio de 2025, por lo que entran en la lista con un importe de deuda que suma 1.083 millones de euros.

En los meses transcurridos desde la publicación del anterior listado, un total de 1.741 deudores que tenían deudas pendientes a 31 diciembre de 2024 y por las que fueron publicados en el listado de junio del año pasado, han realizado ingresos de esas deudas por importe de 220 millones.

EVITAR APARECER EN LA LISTA

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2026. Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2025) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (42,27 millones).

También pueden ser deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (37,23 millones).

Por su parte, si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2026 y hasta este 12 de junio pasado estos deudores han ingresado 189,97 millones.