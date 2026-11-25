1137312.1.260.149.20261125160807 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al Partido Popular de "alinearse" con la "extrema derecha", con Vox, y "asumir sus políticas en contra de la igualdad real y efectiva" como, según ha advertido, están poniendo en práctica en los distintos gobiernos autonómicos.

Marlaska ha lanzado este mensaje durante una visita a Ourense, donde ha realizado un paseo junto a candidatos socialistas a las elecciones generales del próximo domingo antes de participar en una comida junto a militantes.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha avisado de que las elecciones del próximo domingo son "trascendentales". "Ya no estamos hablando de una posible alternancia en el Gobierno, estamos hablando de seguir progresando, de seguir hacia adelante en políticas sociales, económicas, en bienestar, en cohesión social o en todo lo contrario, en involución, es decir, en ir 50 años atrás, en pasar al blanco y negro, a la limitación de derechos fundamentales de los distintos colectivos", ha afirmado.

Marlaska ha recordado a todas las víctimas de la violencia machista y ha incidido en la necesidad de seguir avanzado en la erradicación de la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Una violencia de género que, según ha denunciado, el "bloque de la extrema derecha y la derecha extrema, del PP y de Vox, niegan abiertamente". Un punto en el que ha puesto como ejemplo las palabras de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, que aseguró que no creía en la violencia de género, unas afirmaciones que ha calificado de "gravedad manifiesta".

Marlaska, que ha sostenido que en los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Andalucía --en donde hay pactos entre PP y Vox-- "las políticas de igualdad ya han desaparecido", ha censurado también que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretenda eliminar el Ministerio de Igualdad.

"Habla de una secretaría de Estado para personas mayores, que me parece perfecto, pero este gobierno progresista, el gobierno del presidente Sánchez, es el que realmente ha protegido a las personas mayores, entre otras circunstancias, garantizando la revalorización de las pensiones, a lo que ha votado en contra el PP y vox".

Marlaska, que ha incidido en que se trata de los derechos del 50% de la población, ha asegurado que las mujeres "todavía no viven en esa igualdad real y efectiva" y ha puesto en valor todas las acciones del Ejecutivo estatal para proteger a las mujeres, también con "más efectivos, más policías, más guardias civiles" y "mejor formados, con un sistema Viogen actualizado".

Además, ha apelado a la necesidad de concluir la ley de violencia vicaria para proteger a las a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas y ha recordado que el PSOE la lleva en su programa ante la disolución de las Cortes Generales.

CARGA CONTRA EL CUESTIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTORAL

Además, ha criticado que PP y Vox traten de "poner en duda" el proceso electoral con sus criticas sobre el censo, el voto exterior e incluso a la posibilidad de que se pueda votar con el DNI digital con el objetivo de "poner en duda la limpieza, la legalidad" y las "plenas garantías" del proceso electoral español, "reconocido internacionalmente como uno de los más, sino el más sólido".

"Lo ponen en duda sin ningún motivo, sin ninguna razón, porque carecen de otros planes, de otros proyectos", ha dicho para referirse tanto a la igualdad real como al sistema electoral como "pilares" en los que se sustenta "una verdadera democracia".

Dicho esto, ha llamado a votar el próximo 29 de noviembre al Partido Socialista Obrero Español para "evitar que nos lleven a un pasado del que solamente nos gustaría que se hablase en los textos de historia".

COMIDA CON MILITANTES Y PASEO

El ministro de Interior ha visitado este miércoles la ciudad de Ourense, donde, tras atender a los medios, ha dado un paseo por el puente romano y ha compartido una comida con militantes en el Mercado de Ponte Canedo, en la zona de As Caldas. Todos ellos han podido disfrutar de un menú compuesto por empanada, pulpo, churrasco o carne 'o caldeiro'.

Junto al ministro se ha podido ver a la número uno de los socialista al Congreso por la provincia, Carmen Rodríguez Dacosta, y la candidata al Senado, María Fernández, así como a la portavoz del PSOE en Ourense y secretaria de Igualdade del PSdeG, Natalia González.