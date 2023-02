Marlaska afirma que no conocía el caso 'Mediador' y dice que se enteró a la par que la petición de 15 años al exministro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no tenía conocimiento del llamado 'Caso Mediador' y ha defendido que el Ministerio "cuando las causas están secretas" las tiene "como el resto de la sociedad". Así, ha apuntado que se enteró "casi al mismo tiempo" que cuando supo que "a la antigua cúpula del Ministerio le pedían 15 años de prisión".

En declaraciones a los medios antes de asistir al acto de presentación del candidato socialista a la Alcaldía del municipio pontevedrés de A Estrada, ha reivindicado que esas son "las diferencias" de una cúpula del Ministerio del Interior "y otra" y la diferencia "de un Gobierno del PP y del PSOE", en referencia a la petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción para el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz por el caso 'Kitchen' --un presunto operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas--.

"Cuando las causas están secretas el Ministerio las tiene como el resto de la sociedad. Si me permiten, casi me enteré al mismo tiempo que cuando me enteré de que a la antigua cúpula del Ministerio le pedían 15 años de prisión", ha señalado.

El PP ha registrado esta semana una pregunta en el Congreso para saber cuándo supo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se estaba investigando al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, dado que el PSOE le forzó a renunciar al escaño antes incluso de que trascendieran los detalles de la trama 'Mediador' por la que fue detenido días después.