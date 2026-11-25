El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez trabajó "desde el minuto uno" por recuperar la "tranquilidad" y la "convivencia" en Cataluña, donde había una "sociedad dividida, confrontada y enfrentada" por los "dislates de unos" y porque "el PP no supo gestionarlo".

Preguntado por la comparecencia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien este miércoles ha anunciado que regresará el próximo 12 de diciembre a Cataluña y no renunció a un referéndum de autodeterminación, Marlaska se ha limitado a señalar que puede decir lo que estime oportuno, pero que el Gobierno no se dedica a contestarle.

"Nosotros nos dedicamos desde el minuto uno, por indicación y mandato del propio presidente Sánchez, a trabajar para volver a retomar una sociedad donde la tranquilidad, la convivencia y la cohesión es manifiesta", ha manifestado para señalar que nadie puede dudar que "a día de hoy Cataluña es muy distinta a la de 2018".

Marlaska ha defendido una Cataluña de convivencia, solidaridad, que cree en una integración en España, "evidentemente con su identidad propia". "Por eso, palabras son palabras, nosotros vamos al fondo y a la convivencia", ha dicho para asegurar que nadie puede negar que Cataluña "vuelve a ser lo que siempre fue, una estampa de modernidad, un faro para otras sociedades".