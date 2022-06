Más de 200 colectivos se manifestarán este domingo en Santiago para demandar "una alternativa energética" a los eólicos

Cartel manifestación de la plataforma 'Eólica Así Non' el 5 de junio de 2022 en Santiago de Compostela. - 'EÓLICA ASÍ NON'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 217 colectivos y entidades se han unido a la coordinadora de la plataforma 'Eólica Así Non' para manifestarse este domingo, 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, en Santiago, en demanda de "una alternativa energética" a los eólicos y a favor de las fuentes de energía renovables, pero "a través de un modelo energético de implantación justo y sostenible".

En un comunicado, la organización pide también "una alternativa energética" concebida para "dar servicio al pueblo y al interés público y en el que tenga cabida el autoconsumo y otras formas de producción ajenas al oligopolio energético".

Entre las entidades adheridas a esta plataforma se encuentran organizaciones ecologistas, vecinales, culturales, sociales, sindicales y políticas, que este domingo saldrán a las calles de Santiago de Compostela para defender nueve principios sobre los que, a su juicio, se debe construir la alternativa energética de Galicia.

En este sentido, defienden la protección de la naturaleza; la preservación de los caladeros de pesca y pasillos ecológicos marinos; el cuidado del patrimonio; la compatibilidad con la soberanía alimentaria; el ahorro y eficiencia energética "antes que el aumento de la generación"; soberanía sobre los recursos frente al "expolio energético"; planificación energética "con fines socioambientales y al servicio del país"; participación pública activa; y preservación de la salud pública.

MANIFIESTO EN LA PRAZA DO OBRADOIRO

Según ha trasladado la plataforma organizadora, la marcha comenzará a las 12,00 horas en la Alameda de Santiago y recorrerá las Rúa da Senra, Praza de Galicia, Rúa Doutor Teixeiro, Rúa República do Salvador, Rúa do Hórreo, Rúa das Orfas, Cantón do Toural, Rua do Vilar, Rúa Xelmirez, Rúa de Fonseca, Rúa do Franco y culminará en la Praza do Obradoiro.

En este punto, está prevista la lectura del manifiesto 'Temos alternativa!' a cargo de una representación de las diferentes plataformas adheridas. El acto estará conducido por la actriz Isabel Risco y el cuentacuentos Lois Pérez, acompañados de un grupo de música tradicional.

Con esta manifestación, la organización pretende "dar visibilidad al gran rechazo social de Galicia" al actual modelo energético y a la "necesidad imperiosa de buscar una alternativa más justa y sostenible".

Asimismo, ha informado de que algunas de las plataformas vecinales y ayuntamientos pondrán un servicio gratuito de autobuses para aquellas personas que quieran acudir a Santiago a manifestarse. En concreto, podrán hacer uso de estos servicios aquellas personas o colectivos que procedan de O Morrazo, Betanzos, Oza-Cesuras, Curtis, Mesía, Ferrolterra-Ortegal, A Baña, A Pastoriza, Meira y Lugo.