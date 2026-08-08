Más de 20.000 discos a la venta en el mercado de un día del Festival Noroeste de A Coruña

El concejal Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, y el impulsor del mercado de discos del Noroeste, Nonito Pereira, en la inauguración de esta feria de un día, en el Hotel Hesperia, en A Coruña, a 8 de agosto de 2026. - FESTIVAL NOROESTE ESTRELLA GALICIA

A CORUÑA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Noroeste Estrella Galicia, que acoge A Coruña esta semana, celebra este sábado su habitual Mercado de Discos y reúne en el Hotel Hesperia, en el número 16 de la calle Juan Flórez, más de 20.000 ejemplares de CD's, LP's, vinilos y casettes.

La feria tendrá lugar únicamente durante este 8 de agosto. Estará abierta por la mañana, entre las 11.00 y 14.30 horas, y en las primeras horas de la tarde, entre las 16.00 y 18.30.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación Musical Nonito Pereira, nació hace seis años con el objetivo de establecer un punto de encuentro musical en la ciudad herculina. Con cada celebración, convergen coleccionistas, expositores, sellos y distribuidoras de soportes fonográficos.

El festival continuará por la noche con su penúltima jornada, con conciertos a partir de las 20.00 horas en la playa de Riazor. Esta vez, será el turno de Zënzar, Sés, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo. El domingo, el Noroeste concluirá con los 'sets' de Rey DJ y la Yaya DJ y la actuación de Monkey Mambo Club en O Portiño.

PUNTO VIOLETA

Cabe recordar que, coincidiendo con la celebración de los conciertos en la playa, el Ayuntamiento de A Coruña habilitará un punto violeta en la plaza de Pontevedra, con horario de apertura al público de 21.00 a 02.00 horas.

Estará conformado por profesionales expertas en prevención de la violencia de género. De este modo, el objetivo del gobierno local es reforzar el dispositivo de seguridad y prevención ante posibles conductas de violencia sexual.