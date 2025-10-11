Más de 50 voluntarios de Abanca y Afundación trabajan en Manzaneda para proteger acuíferos afectados por los incendios

Es la primera actividad de recuperación medioambiental del Plan de Acción contra el fuego puesto en marcha por el banco

OURENSE, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 personas convocadas por Abanca y Afundación han participado este sábado en Manzaneda (Ourense) en la primera jornada de voluntariado medioambiental organizada en el marco del Plan de Acción contra los incendios puesto en marcha por el banco, en colaboración con su Obra Social, en el mes de agosto.

La actividad se centró en la protección de algunos acuíferos especialmente afectados por los fuegos. En concreto, los trabajos se realizaron en las orillas y zonas colindantes al Rego da Mourela, en el lugar de Tonxil, perteneciente a la parroquia de Placín del Ayuntamiento de Manzaneda, un paraje fuertemente castigado por los incendios.

Las voluntarios se dividieron en varios grupos y dedicaron sus esfuerzos a la realización de diferentes tareas planificadas durante los días de inspección previos a la actividad. En los lugares de fuerte pendiente en los que apenas quedan restos de vegetación tras los fuegos, se centraron en la construcción de pequeñas barreras hechas a base de piedras que permitirán controlar la erosión del suelo y evitar el arrastre de cenizas hacia el lecho del río cuando lleguen las lluvias. Por otra parte, en aquellos lugares en los que todavía persiste algún ramaje quemado y no se ha reducido todo a cenizas, se construyeron fajas a base de pequeñas estacas de madera y ramas entrelazadas.

El resto de personas voluntarias dedicaron su tiempo al 'mulching', una técnica consistente en la difusión de cierta cantidad de paja en las zonas quemadas con el fin de proteger los suelos de la erosión para cuando lleguen las lluvias, evitar el arrastre de cenizas hacia el río y contribuir a la regeneración de la vegetación.

Según informa Abanca en un comunicado este sábado, la actividad contó también con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el propio Ayuntamiento de Manzaneda.

PLAN DE ACCIÓN

Esta primera actividad de voluntariado marca el inicio del Plan de Acción contra los incendios diseñado por Abanca y Afundación "con el objetivo de contribuir a la recuperación económica, social y ambiental de las áreas dañadas, así como a incrementar su nivel de protección y capacidad de respuesta frente a situaciones futuras".

Más allá de la restauración medioambiental, el paquete de acciones previsto incluye una línea de financiación de 150 millones de euros dirigida a familias y empresas, anticipos para las indemnizaciones de seguros y otras ayudas públicas, agilizar el abono de las indemnizaciones del seguro a sus clientes, adelantar las ayudas de la PAC a tipo 0% y aplicar preautorizados en los casos que proceda.

El plan también cuenta con una dotación de un millón de euros para la adquisición de material y otros recursos para la prevención de futuros fuegos. Abanca proporcionará drones a la Xunta y aportará kits de emergencia con material de respuesta rápida, tanto para los ayuntamientos afectados como para los declarados de alto riesgo.

Por último, se impulsarán acciones de formación y de concienciación ciudadana alrededor de la prevención de los incendios y de la respuesta inmediata ante los mismos, con apoyo financiero para la formación de grupos profesionales, además de colaborar en proyectos de investigación vinculados con la extinción de los fuegos y con la gestión del territorio a través de la implicación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).