Más de 600 alumnos hacen la PAU en Galicia con medidas de atención a la diversidad, 12 de ellos en un centro de la ONCE

1092400.1.260.149.20260602145748 Esteban Roque, con una discapacidad visual, hace la PAU en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra. - EUROPA PRESS

PONTEVEDRA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 625 estudiantes gallegos están haciendo estos días las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con medidas de atención a la diversidad, y 12 de ellos, que requieren de una atención más específica por su condición, se examinan en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en la ciudad de Pontevedra.

Según ha explicado el presidente de la CIUG, Iván Area, el porcentaje de alumnos con medidas de atención a la diversidad es este año del 4,65%, el triple que hace cinco años. "Esto es solo la punta del iceberg, porque el alumnado que llega a la PAU es una parte pequeña de todo el alumnado que requiere o necesita atención a la diversidad en todos los niveles educativos, comenzando desde Infantil y Primaria", ha apuntado, antes de hacer un llamamiento para que esas necesidades sean atendidas "durante todo el período educativo".

Las medidas de adaptación se aplican, por ejemplo, a estudiantes con dislexia (que, desde 2019, tienen una corrección diferenciada en las faltas de ortografía), con trastornos de déficit de atención o trastornos del espectro autista, disgrafías o discalculias.

Entre los alumnos con necesidades específicas, hay un grupo que precisa de atención más especializada, y son los 12 estudiantes que se están examinando en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra. Así, son jóvenes procedentes de toda Galicia con necesidades específicas de tipo visual, necesidades motoras o alguna otra condición que obliga a que se examinen en este centro.

ORDENADORES, LUPAS Y MÁS TIEMPO

Es el caso de Esteban Roque, que ha llegado al centro desde Ourense y, con un déficit visual, ha necesitado adaptaciones para hacer los exámenes. Con el foco puesto en los grados de Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática, ha necesitado hacer las pruebas en ordenador y algo más de tiempo, aunque ha reconocido que le están pareciendo menos difíciles de lo que pensaba.

Por su parte, Candela Porto se ha desplazado desde Ferrol y, ha apuntado, los nervios le han jugado una mala pasada y alguna prueba no le ha salido lo bien que desearía. "Me tomo dos bolsas de tila por la mañana, creo que me tomaré otras dos por la tarde y para dormir, otras dos", ha bromeado, y ha reconocido que "lo más duro" ha sido dejar lejos a su familia y amigos para examinarse en Pontevedra.

De todos modos, ha agradecido el apoyo de sus allegados, con quienes ha podido hablar este martes por la mañana. "Mi familia me apoya (...) me han dicho que están muy orgullosos de mí, independientemente de lo que haga, de como me salga y voy a intentar sacar la máxima nota que pueda", ha subrayado.

Esta joven ferrolana, que planea estudiar Derecho, debido a su déficit visual ha contado con el examen en formato A3 y con un cuardernillo específico para poder escribir. También dispone de un diccionario digital de latín y cuadernillo de gramática, además de una lupa para hacer todos los exámenes y apoyo de ordenador.