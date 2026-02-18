Más gallegos "sin vivienda, sin médico y sin el dinero que le corresponde", balance del mandato de Rueda según Besteiro

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el desayuno informativo - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho este miércoles un balance de lo que va de mandato desde las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024 para asegurar que esta etapa de Alfonso Rueda al frente de la Xunta deja a más gallegos "sin vivienda, sin médico y sin el dinero que le corresponde".

En estos dos primeros años de legislatura, según el secretario xeral del PSdeG, pese a que Rueda cuenta con "mayoría absoluta" y tiene "facilidad para actuar en política", "las cifras desmontan el relato triunfalista de la Xunta".

"Nunca un presidente dejó en Galicia a tantos gallegos y gallegas sin vivienda, sin médico y sin el dinero que les corresponde", ha sostenido en referencia a la evolución de las listas de espera y a los datos oficiales de la propia Xunta que desmontan "los titulares del PP".

En materia de vivienda, ha asegurado que casi 30.000 personas están inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública, el "doble" que al inicio del mandato y 7.000 más que hace un año. Además, ha indicado que "solo en la última semana, se incorporaron más de 300 nuevas solicitudes".

En este contexto, ha criticado el "baile de cifras" del presidente de la Xunta, que pasó de prometer 8.000 viviendas públicas en este mandato a hablar de 20.000 y, recientemente de 10.000 hasta 2030.

"La realidad es que los fondos europeos llegaron en 2023, que en 2025 apenas había 150 viviendas ejecutadas y que el grado de ejecución presupuestaria en este área no alcanzaba el 80% en el tercer trimestre del pasado año", ha dicho para señalar que "hoy solo hay 825 viviendas en construcción mientras miles de familias siguen esperando".

En el ámbito sanitario, ha asegurado que 350.000 personas esperan por una cita médica y que casi 50.000 por una intervención quirúrgica. Además, ha sostenido que existen decenas de ayuntamientos sin cobertura médica varios días a la semana y que la falta de pediatras y profesionales en atención primaria traslada la presión a las urgencias hospitalarias.

"No hablamos de estadísticas frías. Hablamos de gente que no consigue cita en tiempo razonable, de personas mayores que esperan meses por una prueba, de familias que acaban en la privada porque no encuentran respuesta", ha afirmado.

En dependencia, Besteiro ha cifrado en más de 16.000 las personas pendientes de resolución, con una demora media superior a los 300 días. Además, ha recordado que se trata de un trámite que condiciona la vida diaria de las personas mayores y con discapacidad y ha criticado que en estos dos años no se pusiese en marcha ninguna nueva residencia pública promovida directamente por la Xunta.

En el plano económico e industrial, Besteiro ha señalado que el anunciado Pacto por la Industria y por la Energía "no existe a día de hoy" y que el fondo público-privado de 300 millones para proyectos estratégicos no está operativo.

También ha indicado que de los 14 PIES declarados por el Consello de la Xunta ninguno está autorizado y que Xestur registró en 2024 el peor dato de venta y promoción de suelo industrial de la última década.

Además, ha advertido de que Galicia crece en empleo a la mitad del ritmo estatal, que el desempleo juvenil continua alrededor del 28% y que la tasa de actividad sigue cinco puntos por debajo de la media española. "Se prometió cuota cero para autónomos y se aplicó con convocatorias condicionadas, no como derecho automático", ha añadido.

El líder socialista ha reprochado al PP que rechazase propuestas como el Banco Público de Alquiler para movilizar vivienda vacía, el blindaje por ley de la cita en 48 horas en Atención Primaria o un nuevo modelo e financiación municipal. "No faltan propuestas. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas", ha señalado.

Besteiro ha concluido que "quedan dos años de legislatura, pero para miles de gallegos y gallegas estos dos años ya se están haciendo eternos" porque, ha advertido, "los titulares no curan, no construyen vivienda y no crean empleo". "Gobernar es resolver problemas, no buscar siempre un culpable externo".