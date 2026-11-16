Más de nueve años de prisión para un hombre por agredir y retener a su expareja, que huyó por la ventana en Xove

LUGO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a nueve años y siete meses de prisión a un hombre por agredir y retener ilegalmente a su expareja en la vivienda de esta, en Xove, en octubre de 2021. La mujer, que temía por su integridad física, tuvo que escapar arrojándose por la ventana de un segundo piso al patio interior del edificio, causándose importantes lesiones

El tribunal considera al acusado autor de tres delitos: allanamiento de morada, detención ilegal y lesiones agravadas. Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a la víctima con 21.500 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos. Sin embargo, la Audiencia ha descartado el delito de homicidio en grado de tentativa, al no considerar probado que el procesado actuase con intención de acabar con la vida de su expareja.

La sentencia considera que las lesiones que la mujer sufrió al precipitarse por la ventana también son responsabilidad del condenado, ya que entiende que fue la situación de violencia y peligro creada por él la que la llevó a tomar esa decisión para escapar. En este sentido, la resolución destaca que la víctima permaneció "en todo momento bajo el dominio y la supervisión del procesado".

Los hechos se remontan al 22 de octubre de 2021. Según el relato de la mujer durante el juicio, la relación había terminado unas dos semanas antes y, desde entonces, había bloqueado a su expareja en el teléfono. Aquel día, cuando regresaba a su domicilio, él se coló en el mismo insistiendo en que tenían que hablar, pero ella le pidió que se marchase. Según declaró, el acusado se negó y entró en la vivienda sin su consentimiento.

Una vez dentro, la habría agarrado y llevado hasta el salón, donde comenzó una agresión durante la que, según su testimonio, la empujó contra la pared, la tiró al suelo y trató de asfixiarla. La mujer explicó que intentó pedir ayuda a gritos y que llegó a golpearlo con las llaves que llevaba en la mano, pero él se las quitó.

La confrontación continuó en la cocina, donde se produjo un forcejeo con un cuchillo. La víctima aseguró que no se atrevió a utilizarlo contra el hombre y que terminó entregándoselo, pese a que él le decía que lo cortase porque no le importaba.

La mujer relató que el acusado siguió golpeándola y llegó a decirle que "no tenía nada que perder". Ante el temor de que continuase agrediéndola, aprovechó que el hombre se dirigió a la cocina para escapar hacia una habitación contigua y lanzarse por la ventana, desde el segundo piso, al patio interior del inmueble. Según explicó, la puerta de la vivienda estaba cerrada y no encontraba otra forma de salir.

"Nadie me hacía caso. Nadie me socorría. Nadie vino a echarme una mano", manifestó durante la vista para explicar por qué decidió arrojarse por la ventana. También aseguró que no era el primer episodio de violencia que había sufrido por parte de su expareja, aunque en una ocasión anterior lo había perdonado.

El acusado negó haber entrado por la fuerza

Por su parte, el procesado contestó únicamente a las preguntas de su abogado y lo hizo, en buena parte, con monosílabos. Sostuvo que se encontraba en el exterior de la vivienda, que la puerta estaba abierta y que su expareja le permitió entrar. Según su versión, ambos subieron juntos por las escaleras y él no empleó la fuerza para acceder al domicilio. También negó tener llaves de la casa.

Sobre el enfrentamiento, aseguró que fue la mujer quien le golpeó con el cuchillo en la mano derecha y que ella se dirigió voluntariamente al baño y que no presenció el momento en el que su expareja se precipitó por la ventana.

Las médicas forenses que comparecieron en el juicio analizaron las lesiones de la mujer y explicaron que no era posible determinar cuáles se habían producido durante la agresión y cuáles eran consecuencia de la caída, aunque todas resultaban compatibles con ambas circunstancias.

La víctima sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz, una herida inciso-contusa profunda en el párpado izquierdo, un hematoma en el codo derecho, una fractura de la extremidad distal del radio derecho, una herida en la articulación del dedo índice izquierdo y un hematoma en el muslo derecho.

Además, precisó dos intervenciones quirúrgicas y recibió tratamiento psiquiátrico por un trastorno adaptativo. Entre las secuelas que le han quedado figuran cicatrices en el párpado, la mano y el codo, así como una afectación moderada por estrés postraumático.

La vista abordó asimismo la posible existencia de dilaciones indebidas, al haberse producido un retraso de aproximadamente un año en la tramitación del procedimiento.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo no es firme y contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).