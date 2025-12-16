Más de una veintena de "marchas fúnebres" recorren Galicia para visibilizar las demandas del profesorado en huelga

Manifestación de profesores de educación pública en Vigo, en demanda de mejoras como aumento de personal o disminución de ratios, en el marco de la huelga de 48 horas impulsada por CIG y STEG en Galicia. - ADRIAN IRAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de "marchas fúnebres" han recorrido este martes diferentes puntos de la geografía gallega para visibilizar las demandas del profesorado en el marco de la huelga de 48 horas convocada por CIG y STEG.

Lazos negros, esquelas y otros mensajes reivindicativos han sido algunos de los símbolos a los que han recurrido los manifestantes para evidenciar la "crítica situación" de la enseñanza pública en Galicia.

Monforte, O Vicedo, Viveiro y Sober en la provincia de Lugo; Negreira en A Coruña; y Cangas, Bueu, Moaña, Redondela, Gondomar y Ponteareas en Pontevedra se han sumado a las siete ciudades para llevar a cabo estas acciones en la primera jornada de huelga de esta semana, que continuará este miércoles.

En el caso de la capital gallega, han sido dos marchas las que han partido a las 10.00 horas, una desde el CEIP Monte dos Postes y otra desde el IES A Pontepedriña, para concluir finalmente en la Alameda, donde se ha llevado a cabo la lectura del manifiesto.

Entre cánticos como 'Román dimite, o ensino non te admite'; 'Ensino público e de calidade'; 'O ensino é un dereito e non un privilexio'; 'O ensino está en loita porque Román recorta'; 'Con tanto recortar, o ensino vai finar' y 'Conselleiro, negociación', entre otros, los manifestantes han pasado por el IES Eduardo Pondal, el CIFP Politécnico de Santiago, el CEIP Cardeal Quiroga Palacios y el IES Rosalía de Castro.

Asimismo, decenas de profesores han salido a la calle este martes en Vigo para denunciar la situación de "emergencia en la educación pública" de Galicia, y para reclamar mejoras, gritando consignas como "menos ratios, más profesorado" o "con tanto recortar, la enseñanza va a finar".

En declaraciones a los medios, la secretaria comarcal de CIG-Ensino en Vigo, Tamara Martínez, ha trasladado su satisfacción por la participación de los profesores en la huelga.

CIERRE DE PROFESORADO EN VERÍN

También la provincia de Ourense se ha sumado a las jornadas de huelga, de hecho, cerca de una treintena de profesores se han "encerrado" durante la noche de este lunes en el instituto IES García Barbón, ubicado en el municipio ourensano de Verín.

Todo ello con el objetivo de "crear un movimiento asambleario desde el profesorado" para "recoger las demandas" y "no tener que depender solo de sindicatos", tal y como ha trasladado en declaraciones a Europa Press el jefe de estudios del centro, Breogán Martínez.

Así, ha explicado que el profesorado mantuvo una asamblea este lunes a las 19.00 horas, en la que participaron miembros de alrededor de 10 centros educativos de la provincia, entre ellos, el IES As LAgoas, Chamoso Lamas, CPI Laureano Prieto o Julio Prieto Nespereira, que culminó con su cierre en el instituto para pasar allí la noche.

En esta línea, Martínez ha señalado que, en el marco de la huelga convocada para este martes y este miércoles, el profesorado no descarta una huelga indefinida a futuro.

"Queremos hacer entender a las familias que son mejoras en nuestras condiciones, pero que estas repercuten positivamente en la educación de sus hijos e hijas, porque todo lo que venga mejor para nosotros vendrá mejor para ellos", ha añadido.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de organización de STEG, Comba Campoi, ha insistido en que "la huelga es la única manera de hacerse escuchar" y ha hecho hincapié en que, "tras reiteradas solicitudes al conselleiro para que los recibiera, él nunca aceptó".

Por su parte, Diego Boquete de la CIG ha desgranado las principales reivindicaciones de los profesionales en huelga y que pasan por "recuperar su horario de 18 horas en Secundaria y de 21 en Primaria, como hace 10 años".

Así como una bajada de ratios ya que, tal y como ha destacado, "es imposible trabajar con ratios de 30 alumnos, de 28 alumnos o de 27, alumnos con diferentes problemáticas y con diferentes necesidades".

"Necesitamos una dotación de profesorado que atienda a los jóvenes con necesidades, porque tienen que ser atendidos. No podemos hablar de una integración real cuando no hay profesorado para atender a estos alumnos", ha relatado.

Con todo, este miércoles se celebrará una manifestación en Santiago de Compostela que también tendrá un formato "especial" simulando ser la comitiva fúnebre de un entierro desde el Parlamento gallego hasta la Xunta con salida a las 11.30 horas.

"APUESTA POR EL CONFLICTO"

Por su parte, la Consellería de Educación ha cifrado en el 10,03% el seguimiento de la huelga y ha acusado a la central sindical de "apostar por el conflicto", a la vez que ha recordado que "en Galicia ya existe un marco de negociación".

En concreto, se ha referido al acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo, un acuerdo firmado por CC.OO., ANPE y UGT en el año 2023 y al que la semana pasada se adhirió CSIF "por un ejercicio de responsabilidad", según destacó el propio sindicato.

"En este caso, se están viendo claramente las dos formas de entender y de desarrollar el trabajo cotidiano. Por una parte, unos apuestan por el conflicto, por romper todos los puentes sin importar nada", ha afeado el conselleiro.

Sin embargo, consultada por Europa Press al respecto, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha insistido en que el acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo "está totalmente superado" y ha recordado que "fue denunciado por los propios sindicatos firmantes".