Más viajes a Bruselas y fondos en el foco: el año de Rueda al frente de la delegación española en el Comité de Regiones

Archivo - Rueda y Gamallo en el Comité de las Regiones. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cederá a principios de julio el testigo como 'jefe' de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones tras un año marcado por el incremento de sus visitas a Bruselas --ha acudido a la mayoría de sesiones plenarias-- y con el nuevo marco presupuestario 2028-2034 como "prioridad" central sin olvidar otras preocupaciones ligadas a las políticas agraria y pesquera.

La próxima semana el presidente volverá a viajar a Bruselas para participar en la 171º sesión plenaria del Comité de las Regiones (CdR), convocada para los días 6 y 7 de mayo. De hecho, este viaje, al igual que ocurrió con otro reciente a China, motiva que la sesión de control a Rueda en el Parlamento de Galicia se adelante al martes.

El pleno coincide con el debate y votación, salvo sorpresa, de la moción de censura que devolverá a los populares el poder en Lugo 27 años después. Y Rueda ya estaba fuera cuando se registró la iniciativa que dejará el bastón de mando en manos de Elena Candia, una coyuntura que ha generado suspicacias entre sus rivales políticos, que le acusan de "huir" a China y Bruselas para "tapar su responsabilidad".

En concreto, Rueda ha sido el encargado de liderar la delegación española del Comité de las Regiones desde febrero de 2025 y lo hará hasta junio de 2026, tras el acuerdo alcanzado dentro de esta delegación para el actual mandato 2025-2030.

Tomó el testigo a La Rioja en 2025 y lo cederá a Aragón para que en el próximo pleno del 1 y 2 de julio asuma ya la Presidencia efectiva. En total, el máximo mandatario gallego habrá ejercido este rol durante siete sesiones plenarias --ha participado directamente en cinco como representante de Galicia--.

"VISIBILIDAD E INFLUENCIA"

La participación gallega en esta asamblea europea de representantes regionales y locales cobró un especial protagonismo al asumir también en este nuevo mandato una de las 27 vicepresidencias.

En su conjunto, la Xunta reivindica que este ha sido un año "de consolidación, de visibilidad y, sobre todo, de influencia para Galicia". Además de trabajar en la prioridad del nuevo marco financiero, también se ha buscado dar visibilidad al trabajo del Comité de las Regiones en España y se han impulsado iniciativas conjuntas de la delegación.

Es el caso de la relativa a la conmemoración del 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE) o a la presentación de la candidatura del Comité al 'Premio Europeo Carlos V' de la Academia Europea de Yuste.

BALANCE DE ACTIVIDADES

Uno de los pasos más destacados del año fue la adopción de la 'Declaración conjunta España-Portugal' con ocasión del 40 aniversario de la adhesión de ambos países a las Comunidades Europeas. La declaración, remarca la Xunta, permitió "proyectar una voz ibérica coordinada en defensa de una Europa más cohesionada, más cercana a los territorios y más consciente del papel de las regiones y ciudades como actores esenciales en la integración europea".

Fue expuesta en el pleno del comité celebrado en julio de 2025 y el presidente tuvo la oportunidad de presentársela a la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütto, en un acto donde estuvieron presentes ambas delegaciones.

En modo balance, el Gobierno gallego también recuerda la exposición fotográfica conmemorativa de los 40 años de España en Europa; y la participación e implicación en torno al 'Premio Europeo Carlos V'. Este premio será entregado este mismo mes en Yuste por el rey Felipe VI a representantes del Comité de las Regiones.

Pero el principal hito político fue la 'Declaración Galicia' --ratificada en Santiago-- sobre el marco financiero plurianual que permitió articular "una posición común" de la delegación española, que reivindica un presupuesto "ambicioso, equilibrado y justo", además de una gestión descentralizada de los fondos europeos. También se reclama mantener la financiación para las políticas comunes de pesca y agro.

PRÓXIMOS PASOS

La Xunta considera que cuando Rueda ceda el testigo, el trabajo desarrollado este año en el ámbito de la negociación europea de un futuro marco financiero "seguirá en proceso de consolidación y proyección".

"A pesar de abandonar la Presidencia de la delegación española del Comité, desde Galicia seguiremos liderando, puesto que es la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas la que coordina el seguimiento de la política de Cohesión y del futuro marco a nivel europeo", argumenta.

En este escenario, la próxima comparecencia del presidente Rueda ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso y Senado, junto con otros miembros de la delegación española, constituye, remarca el Gobierno autonómico, "un paso especialmente relevante para trasladar al ámbito estatal la posición común reflejada en la 'Declaración Galicia' y "reforzar la conexión entre la agenda europea y las prioridades territoriales españolas".

DE BRUSELAS A HOLLYWOOD PASANDO POR AMÉRICA LATINA

En este escenario, Rueda regresará la semana próxima a Bruselas --ciudad belga con un papel clave en la negociación europea de políticas de sectores clave para Galicia--, que es uno de los destinos más repetidos en la agenda exterior de Rueda y de sus conselleiros en los últimos años.

Pero no el único. Y es que, los viajes del Gobierno autonómico al exterior se han multiplicado sustentados en la pata económica y también en la de mantener los lazos con la emigración.

Así, más allá de ciudades europeas y del país vecino Portugal, Argentina --con mayor intensidad--, pero también Uruguay, México, Brasil, Venezuela y Panamá son algunos de los países visitados por los miembros del Ejecutivo autonómico.

Pero factores ajenos al propio Gobierno de Rueda favorecen en ocasiones destinos más novedosos, también al otro lado del océano. Ocurrió recientemente con la nominación de 'Sirat' a los Óscar. Aunque no hubo estatuilla, el titular de Cultura, José López Campos, se desplazó a Hollywood con el director, Óliver Laxe, y el resto de su equipo.