Las matriculaciones se disparan en Galicia un 25% en el primer trimestre, superando las 8.170 unidades

VIGO / MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Galicia se dispararon un 25,43% en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar las 8.172 unidades, según las cifras divulgadas este miércoles por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Este incremento supone triplicar el registrado a nivel nacional, ya que en el total de España se entregaron entre enero y marzo 300.529 coches, un 7,56% más.

Solo en marzo, en Galicia se vendieron 3.060 turismos y todoterrenos, subiendo un 28% respecto al tercer mes del ejercicio previo. Una cifra que también está muy por encima del 11,6% de incremento contabilizado en toda España, con 130.340 unidades.

Del total de coches matriculados en marzo en la Comunidad, 529 eran de gasolina, un 3,6% menos, cayendo un 10,9% en lo que va de año, hasta 1.375 unidades. Asimismo, solo 70 eran diésel en marzo y 233 en el primer trimestre, cayendo un 27,8% y un 30,6%, respectivamente.

Por su parte, la gran mayoría pertenecía al tercer grupo, que une eléctricos, híbridos o de gas, con 2.461 matriculaciones en marzo y 6.564 en el acumulado del año, subiendo algo más de un 41% en ambos casos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España superaron las 300.000 unidades en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al mismo período de 2025, siempre según los datos de Anfac, Faconauto y Ganvam.

Solo en marzo, el mercado de nuevos vehículos matriculados ha experimentado un incremento interanual del 11,7%, hasta llegar a las 130.340 unidades comercializadas en el país.

El buen desempeño del primer trimestre obedece al aumento de matriculaciones en los tres canales de ventas, con una subida del 5,6% en el canal de particulares (hasta llegar a 129.540 unidades), del 4,7% en el canal de empresas (hasta 95.086 anotaciones en el trimestre) y del 15,1% en el canal 'rent a car', que completó 75.903 unidades. Por otro lado, el 'renting' matriculó 79.745 turismos, un 16,3% más sobre el mismo trimestre del año pasado.

De nuevo únicamente en marzo, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 17,5%, hasta 51.774 registros; el canal de empresas se elevó un 13,5% frente a marzo de 2025 (hasta 37.647 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 40.919 matriculaciones (un 3,6% más). Por el lado del 'renting' se matricularon 35.124, un 16,3% sobre marzo del año anterior.