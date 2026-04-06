Las Medallas del Parlamento gallego 2026 premian a las diputadas que abrieron el camino de la igualdad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, ha ensalzado "el compromiso y la dignidad" de las nueve diputadas gallegas que hace treinta años participaron en la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, así como el trabajo desarrollado en la Cámara por Manuela López Besteiro para situar a las mujeres "en el centro de todas las políticas públicas".

Todo ello durante la entrega de las Medallas del Parlamento de Galicia 2026, en un acto celebrado este lunes en la capital gallega y en el que se ha conmemorado el 45 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia.

En su intervención, Santalices ha reconocido el "hito histórico" que supuso que las diputadas María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón, María Fernanda Cerviño Villaverde y Elisa Madarro González, del Grupo Popular; María Xosé Porteiro García y María Antonia Álvarez Yáñez, del Grupo Socialista, y María Pilar García Negro y Olaia Fernández Davila, del Grupo del Bloque Nacionalista Galego, viajaran hasta Beijing para participar en una conferencia internacional "que marcó el devenir de las políticas a favor de la igualdad de género".

"Como presidente del Parlamento, e incluso antes, puedo dar fe de que aquel espíritu de Beijing pervive a día de hoy en esta Cámara, en la que las voces de diputados y diputadas resuenan en debates intensos, pero en la que también siempre encuentran un especio sano para propiciar el conseno o el punto de encuentro que la sociedad nos demanda", ha subrayado Santalices durante su discurso.

Asimismo, ha destacado que la conferencia "marcó un hito" que forma parte de la historia de Galicia, "un punto de partida para avanzar en el compromiso de la igualdad y en los derechos de todas y de todos".

En esta línea, ha recordado que hace treinta años, cuando las diputadas gallegas llevaron a Beijing el acuerdo unánime de las fuerzas parlamentarias alcanzado en la Comisión para la Igualdad de la Cámara gallega, las mujeres solo ocupaban el 16% de los escaños en el Pazo do Hórreo, mientras que actualmente son "una clara mayoría".

Por otro lado, ha destacado el trabajo de la exconselleira Manuela López Besteiro, quien, como diputada de la III Legislatura, impulsó que por primera vez se incluyera en el organigrama del Gobierno gallego un departamento, con rango de dirección general, dedicado a la promoción de la igualdad a través de acciones concretas.

El acto, al que han asistido los principales representantes políticos y de la sociedad civil de la Comunidad --entre los que se encontraba el presidente gallego, Alfonso Rueda, y parte de su Ejecutivo--, ha contado con la música de la gallega Sabela Ramil, que ha interpretado varias piezas y ha puesto el broche final al evento con el Himno de Galicia.

ENTREGA DE LAS MEDALLAS

La primera en subir al escenario para recoger la Medalla del Parlamento ha sido María Xosé Ares Casal, que ha posado junto al presidente gallego y al presidente del Parlamento visiblemente emocionada.

La han seguido María Teresa Fernández Piñeiro; la hija de Pilar Pedrosa González de Castejón; María Fernanda Cerviño Villaverde; la hija de Elisa Madarro González; María Xosé Porteiro García; María Antonia Álvarez Yáñez; María Pilar García Negro y Olaia Fernández Davila.

Por su parte, María Pilar García Negro ha asegurado que con estas distinciones "se premia una lucha necesaria" y que la Comisión para a Igualdade de la Cámara gallega constituida en el año 1994 "resultó ser la que acogió el abanico de representación social, sindical, empresarial, entre otras, más amplia de todas las comisiones de investigación y de estudio jamás constituida en el Parlamento".

Asimismo, ha reconocido cómo en los años y décadas posteriores a la celebración de la cumbre en la que participaron en Beijing, "el feminismo dejó de ser un disfemismo y ahora forma parte del catálogo democrático habitual", en este sentido, se ha referido al aumento de representantes públicas, de empresarias e incluso de grandes celebridades.

Sin embargo, ha alertado de que este cambio social "tan solo es el tejado del edificio". A continuación, la exdiputada María Xosé Porteiro García --visiblemente emocionada-- ha recordado que no hace tanto tiempo que empezaron a fraguarse los primeros cambios a favor de la mujer, en 1975, "hasta entonces tenían la ciudadanía amputada".

"Las nueve gallegas nos asomamos a una ventana en la que se veían tiempos nuevos y desde Galicia llevamos un mensaje unido y consensuado", ha aseverado Porteiro García. Finalmente, Manuela López Besteiro ha ensalzado el papel que jugaron las diputadas en la Cámara gallega --nueve mujeres en contraposición a 64 hombres--, a las que ha agradecido por "defenderla y apoyarla".

Asimismo, ha reconocido el papel del Estatuto de Autonomía, "con el que Galicia creció y se hizo adulta". Finalmente, con motivo de la conmemoración del 45 aniversario del Estatuto de Autonomía, el jefe del Legislativo gallego ha celebrado la "plena madurez" de esta norma básica, que "es la historia de un éxito, de un punto de encuentro que dio paso a una etapa de estabilidad y de progreso".

GALICIA PIONERA

En este contexto, Santalices ha recordado en su discurso el "compromiso" de las diputadas gallegas, que las llevó a participar en Beijing con una propuesta específica para la elaboración de una Carta de los derechos de las Mujeres que sería remitida a todas las instituciones gubernamentales y públicas con responsabilidad en la ejecución de políticas relativas a la mujer.

Con posterioridad, el 25 de octubre de 1995, el Parlamento gallego ratificó por unanimidad el acuerdo de la Comisión para la Igualdad relativo a la Declaración Parlamentaria de Beijing, con la voluntad de que se tradujera en medidas hacia solucionar los problemas de discriminación y de exclusión social de las mujeres.

De este modo, Galicia se convirtió en la primera comunidad en aprobar la agenda de Beijing, del mismo modo que ya había sido pionera al dotarse, en 1994, de la Comisión para la Igualdad y para los derechos de las Mujeres.

PREMIADAS

La Mesa del Parlamento de Galicia acordó, por unanimidad, concederles la Medalla del Parlamento de Galicia 2026 a las nueve diputadas autonómicas de la IV Legislatura que hace treinta años participaron en la Conferencia Mundial celebrada en Beijing, así como a Manuela López Besteiro, quien fuera conselleira de Familia cuando Manuel Fraga presidía la Xunta.

En cuanto a las ediciones anteriores a Medalla del Parlamento de Galicia, en el año 2024 la Medalla del Parlamento no fue concedida por la coincidencia con las fechas de comienzo de la XII Legislatura; y en el pasado ejercicio se reconoció a la Real Academia Galega de Belas Artes, a la Afundación-Obra Social ABANCA y al catedrático de Historia Contemporánea de la USC Ramón Villares.