Médicos de familia condenan el genocidio palestino durante un congreso europeo en Santiago con participación israelí

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) y la Red Española de Atención Primaria (REAP) han manifestado "clara e inequívocamente" su posición contraria al genocidio del pueblo palestino, además de instar a la comunidad internacional a facilitar la participación de todos los colegas de la red, incluidos los profesionales palestinos.

Así se han expresado en un comunicado, emitido con motivo del congreso de la European General Practice Research Network (EGPN) que se celebra estos días en Santiago y donde se reúnen profesionales de la Medicina de Familia de toda Europa. La organización del congreso ha recibido críticas de diversos sectores sociales por la participación de médicos israelíes.

Condenan además la violencia sobre la población civil, así como la destrucción del sistema sanitario y los ataques contra profesionales sanitarios, pacientes y centros de salud.

"Nuestro posicionamiento se dirige contra las políticas y acciones que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional. Lamentamos que la situación actual de los colegas médicos palestinos que forman parte de la asociación no les permita la participación, como ha ocurrido en ediciones anteriores. Su ausencia es una expresión más de la situación que denunciamos", explican.

Por todo ello, y además de lo ya expresado, las sociedades firmantes reclaman la protección de la población civil, de los centros sanitarios y del personal, así como el acceso "inmediato y sin trabas" a la ayuda humanitaria.

Piden también a la comunidad científica internacional que facilite la participación de todos los colegas de la red, incluidos los profesionales palestinos.

"Defendemos que la ciencia y la medicina de familia deben ser espacios de encuentro, cooperación y defensa de los derechos humanos. Entendemos que muchos de nuestros asociados comparten el apoyo al pueblo palestino y las sociedades firmantes seguirán trabajando para que la Atención Primaria sea una voz comprometida con la paz, la justicia y el derecho universal a la salud", concluyen.