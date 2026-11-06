Medio Ambiente sigue "atento" a la sequía, pese a la lluvia prevista: "Los embalses no se recuperan de un día para otro"

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, visita una actuación de Augas de Galicia en Vilaboa (Pontevedra), a 6 de noviembre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

PONTEVEDRA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, considera que las previsiones meteorológicas son "bastante mejores" en relación a la actual situación de sequía, aunque anticipa que su departamento continuará "atento" a la evolución de la misma. "Los embalses no se recuperan de un día para otro", ha advertido.

La Xunta anunció el jueves, tras reunirse la Oficina Técnica da Seca, que la alerta por escasez --el segundo de los niveles contemplados-- se eleva desde los 32 hasta los 59 municipios al incluir en ella a las zonas de Ferrol, A Coruña, la costa de Pontevedra y Vigo. Otras 64 localidades continúan en fase de prealerta.

En declaraciones a los medios este viernes desde Vilaboa (Pontevedra), el conselleiro ha apreciado que, además, el mantenimiento de la situación de sequía prolongada decretada el 15 de octubre permite que los ayuntamientos adopten "medidas adicionales" para, aparte de ahorrar agua, poder actuar sobre caudales ecológicos y "proteger un poco más" el agua ahora embalsada.

El caudal ecológico de ríos u otros cauces se define como el agua necesaria para preservar el hábitat y el entorno adecuadamente. Efectivamente, el plan autonómico contempla que, cumpliendo ciertos parámetros y cuando sea posible, este caudal pueda reducirse bajo esta declaración.

En este caso, por ejemplo, la Xunta atenderá las peticiones de Vigo y Baiona y aplicará esta medida en las presas de Eiras y Baíña, que dependen de Augas de Galicia, según desarrollan fuentes de Medio Ambiente.

En el caso de Ferrol, es el Ayuntamiento es el que tiene la capacidad de regular el embalse; y, en A Coruña, la presa de Cecebre depende de una empresa municipal, Emalcsa. Será de ellos la decisión de aplicar un régimen de caudales ecológicos "menos estricto", tal y como aparece formulado en el plan.

"En todo caso, tenemos que estar a la espera de cómo va evolucionando la situación porque estamos en un momento con la meteorología en el que, cada 24 o 48 horas, tenemos nuevas noticias", ha insistido el conselleiro. Vázquez ha reiterado su rechazo a hablar de un momento de "alarma" y ha reclamado un "uso responsable" del agua, que pide que se mantenga aún con los embalses llenos.

TRABAJOS PARA LA CONSERVACIÓN DE RÍOS

El responsable del departamento autonómico se desplazó este viernes a Vilaboa para visitar las actuaciones que Augas de Galicia está llevando a cabo en 4,7 kilómetros del río Tomeza para mejorar el estado del canal, favorecer la circulación del agua, corregir la cirulación del agua, corregir problemas de erosión y eliminar especies tóxicas invasoras.

Desde allí, ensalzó el trabajo realizado por Augas de Galicia para "garantizar la conservación y mantenimiento de los ríos y anticiparse a los efectos del cambio climático". Esta labor continua tiene un triple objetivo, según la Consellería: reducir los riesgos, favorecer la conectividad fluvial y conservar los ecosistemas.