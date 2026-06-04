Méndez (PSdeG) asegura que el PSOE "actúa contundentemente" contra la corrupción y rechaza un congreso extraordinario

Las dirigentes socialistas Paloma Castro, Lara Méndez y Natalia González, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que el Partido Socialista "actúa contundentemente" cuando hay cualquier caso de corrupción, "por aislado que sea" y ha rechazado que sea necesario celebrar un congreso extraordinario.

Así lo ha manifestado este jueves al ser preguntada por la información publicada por 'El Mundo', que señala que un centenar de militantes y ex altos cargos del PSOE se reunieron para analizar la situación ante las causas judiciales que afectan al PSOE y pedir la convocatoria de un congreso extraordinario.

Al respecto, Lara Méndez ha sostenido que el PSOE tiene sus procedimientos y plazos y que cuando hay cualquier caso "por aislado que sea" actúa "contundentemente". Frente a ello, ha citado la Operación Kitchen, que afecta a antiguos cargos del PP, y ha censurado que esta no tengan "mayor trascendencia e incidencia".

Dicho esto, ha incidido en que el PSOE tiene sus estructuras formadas por todo el territorio y que ahora mismo está "trabajando para seguir manteniendo su poder municipal" e "incrementarlo".

Además, sobre si preguntada sobre si el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudo tener conocimiento de las cuestiones investigadas en casos como el 'Leire', Lara Méndez ha sostenido que "muchas veces la cabeza visible de un proyecto, bien sea a nivel orgánico o a nivel institucional, no tiene conocimiento" de algunos asuntos.

Lara Méndez ha apelado a esperar a ver cómo se resuelve el procedimiento y ha incido en que se debe respetar la presunción de inocencia.

Por último, ha insistido en que "todas aquellas personas implicadas en casos de corrupción, a día de hoy, no están en el PSOE".