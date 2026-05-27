El metal de A Coruña vive su tercera jornada de huelga con "parálisis total" en los astilleros de Navantia ría de Ferrol - EUROPA PRESS

FERROL, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El sector del metal encara su tercera jornada de huelga en la provincia de A Coruña con especial intensidad en la comarca de Ferrol, donde desde las 5.00 horas un piquete se ha situado a las puertas de los dos astilleros de Navantia en la ría, imposibilitando la entrada de trabajadores tanto de la empresa principal como de las compañías auxiliares.

Los operarios han vuelto a emplear bombas de palenque y petardos para llamar la atención de la ciudadanía sobre el conflicto laboral. A primera hora de la mañana de este miércoles, un piquete ha iniciado un recorrido por varios polígonos industriales de la comarca para comprobar que la actividad en las empresas vinculadas al metal se encontraba paralizada.

En concreto, los trabajadores se han concentrado desde las 12.00 horas a las puertas de Navantia Ferrol y posteriormente marcharán en manifestación hacia la avenida de As Pías, punto neurálgico de la ciudad.

Cabe recordar que en la tarde del martes la patronales señalaba que las soluciones pasaban por el diálogo y la negociación, y advertían de que algunas pretensiones planteadas por la parte sindical en la última reunión podrían amenazar la sostenibilidad de las empresas del sector.

NEGOCIACIÓN REAL

"No vamos a poder firmar un convenio si la patronal no se mueve y no ponemos medidas sustanciales encima de la mesa. El problema hoy ya no es hablar de en qué punto nos vamos a encontrar, sino que no hay discusión sobre los puntos", ha explicado el representante de la CIG-Industria en Ferrol, Sergio Martínez.

Martínez ha rechazado comparar el proceso con el de Pontevedra, donde hay tres patronales y un ritmo de negociación diferente. "La patronal coruñesa no quiere negociar; nos proponía reuniones cada tres semanas o cada mes. Nosotros queríamos un convenio antes del verano, y ella solo persigue que estemos sin convenio a finales de año", ha denunciado.

Por su parte, el secretario comarcal de CCOO-Industria en Ferrol, Marcos Vázquez, ha explicado la elección de As Pías como escenario de la manifestación: "Es el punto neurálgico de Ferrol, donde se hacían todos los cortes de tráfico. Vamos allí para que la ciudadanía visualice lo que está pasando".

El secretario comarcal de FICA-UGT en Ferrol, Fernando López, ha destacado el ánimo "masivamente optimista" de las plantillas. "El sector entiende que esta problemática solo la podemos resolver de momento en la calle, para que se nos vea y se nos respete", ha añadido.

UGT-FICA Compostela ha emitido un comunicado en el que subraya que el seguimiento de la tercera jornada de huelga en empresas como Cortizo, STAC, Eulen y Multiservens ha sido "total", con una parálisis de la producción.

El sindicato, mayoritario en esas factorías con el 95% de la representación, ha agradecido la respuesta de los trabajadores y ha advertido de que "la lucha continuará si la patronal del sector no cambia su postura inmovilista".