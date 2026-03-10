Metal, textil, alimentación y granito: las consecuencias de la guerra de Irán en la industria gallega

TEHRAN, March 6, 2026 -- This photo taken on March 6, 2026 shows smoke after an explosion in Tehran, Iran.,Image: 1080526151, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto Editorial licenc - Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral del Igape (el instituto gallego de promoción económica), Covadonga Toca, ha conocido "de primera mano" el efecto de la guerra de Irán en sectores como el textil, la alimentación, el metal y el granito gallegos.

Ha sido en una reunión de la mesa de apoyo logístico en la que también ha participado el clúster de la logística y el de la automoción. Contemplada en el borrador del plan director de la logística de Galicia, la Xunta decidió convocar esta mesa ante la "complicada" situación geopolítica.

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar el encuentro, Toca ha subrayado la relevancia de conocer "de cerca" los distintos riesgos que afectan a los sectores afectados porque "de esa manera" es posible "conjuntamente valorar un poco lo que se puede hacer".

En ese escenario de "escucha", la responsable del Igape ha constatado que la "parte más inmediata" es el incremento de costes energéticos y de transporte y ha recordado que en la actualidad son unas 200 las empresas gallegas con relación estable con Oriente Medio, donde el organismo que dirige tiene una 'antena'.

También ha recordado que la situación con Estados Unidos "afecta", si bien Galicia, como dijo este lunes la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, diversificó para paliar el efecto de la disminución de exportaciones a ese país el año pasado. El "desconcierto" y la "incertidumbre" son "lo peor que puede haber para los mercados", ha lamentado Covadonga Toca.

METAL: IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

En primer lugar, también antes de la reunión de la mesa, la responsable de Asime (asociación de industrial del metal y tecnologías asociadas de Galicia) Jennifer González ha apuntado que "durante los últimos cinco-siete años hubo una gran apertura de las empresas gallegas --de su sector-- al mercado de Emiratos Árabes y toda esa zona".

Asentadas en la zona hay más de una treintena de empresas gallegas, e importan de allí unas 80-100 empresas que también están "directamente afectadas", según ha señalado.

"Muchas invirtieron allí y hay un grado alto de afectación debido sobre todo al incremento del coste energético", ha resaltado. Por su parte, el efecto se deriva "sobre todo" en lo relativo a la importación de materias primas, como acero y aluminio, que "utilizan mucho" en el sector gallego ámbitos como el naval, el aeronáutico y la seguridad y defensa.

También detectan consecuencias para las "empresas instaladas allí", como "la inestabilidad a nivel financiero", ya que están "subiendo los precios, los seguros incrementándose mucho y el transporte y la logística por el estrecho de Ormuz".

En contacto "directo" con todas ellas y en conversaciones con la Xunta, esta responsable de Asime ha valorado el compromiso del Igape "con el apoyo que puedan dar".

"De momento", según González, la coyuntura "puede ser salvable". El primer aspecto afectado es el transporte marítimo y así "se están viendo" incremento de precios y retraso en la llegada de mercancías, según ha comentado. Hay "proyectos firmados" a los que la guerra está "afectando" en los plazos.

LOGÍSTICA: EN BUSCA DE ALTERNATIVAS

A continuación, ha ofrecido su visión el portavoz del clúster de la logística, Iago Domínguez, quien ha indicado que "el impacto no va a ser tanto el comercio con Oriente Medio, que teniendo su representatividad tampoco es el más fundamental", como la "cola" que esto puede tener para "otros flujos".

Así, también ha afirmado que empezaron a notarse "problemas" que van "por etapas": primero los flujos que pasaban por Oriente Medio de petróleo y demás derivados, luego el tráfico aéreo con Asia --porque muchos de los aviones hacen escala en Oriente Medio-- y ahora el incremento de los combustibles que también se traslada en otros impactos. Asimismo, la guerra repercute en el alza de precios en los fletes marítimos, según ha agregado.

De este modo, y debido al incremento del coste del transporte marítimo por contenedor, los efectos "acaban impactando en todos los sectores", según Domínguez. Por eso, ha explicado, "las empresas están trabajando en alternativas desde hace tiempo, pero es cierto que son más caras, o llevan más tiempo de tránsito".

TEXTIL: LA IMPORTANCIA DE TURQUÍA

Desde uno de los sectores gallegos más afectados de manera directa por la guerra de Irán, el representante de Cointega, el clúster del textil, Alberto Rocha, ha expuesto que "más o menos hay un consenso" en que a la moda el conflicto le afecta en tres vertientes, "y bastante preocupantes".

Con "veintitantas empresas afectadas de una forma directa y más de 50 de una forma directa o indirecta", el sector gallego mantiene implantaciones directas y explota un mercado que está "muy consolidado", con lo cual "cualquier cosa que pase allí preocupa, pero también es muy relevante desde el punto de vista de la cadena de aprovisionamiento".

Y es que "Turquía es un país muy importante" desde el punto de vista de las importaciones. Después está, según ha comentado Rocha, el incremento general de costes: "No sabemos cuál va a ser la escalada y si esto será puntual", ha aseverado.

El textil gallego siempre se ha caracterizado por ser "muy eficiente en cuanto a la logística, ser capaz de llegar con el producto a tiempo", pero "esto lo está ralentizando".

Así las cosas, ha abogado por "llevar un seguimiento diario de lo que está pasando". "Ser conscientes de que a veces es necesario inyectar un colchón de liquidez a las empresas para que puedan soportar esto", ha ahondado, para concluir que "lo importante es que un bache de estas características no lleve abajo el tejido industrial".

ALIMENTARIO: VENTAS DEL MAR

El presidente de Clusaga, el clúster alimentario, Juan José de la Cerda, ha focalizado su preocupación en las exportaciones de productos del mar, que presentaban hasta ahora un futuro "muy esperanzador" en la zona para más de medio centenar de empresas.

En cualquier caso, también ve efectos por "todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro" y en cuanto aprovisionamientos --por ejemplo por la compra de plástico que puede impactar en el envasado-- y por la posterior crisis del sector del transporte.

GRANITO: AEROPUERTO DE DUBAI Y PROYECTO 'NEOM'

Por último, José Ángel Lorenzo, del cluster del granito, ha cifrado en unas 50 empresas las del sector con interés en Oriente Medio y en unas 20 las afectadas de forma directa.

Los efectos se deben a que "indudablemente es una zona que está de paso entre Occidente y Oriente" y también por posibilidades de negocio concretas, en una zona con "importantes operaciones futuras e inmediatas", como expansiones de aeropuerto, grandes construcciones de ciudades, desarrollos periurbanos y urbanos, "donde la piedra gallega puede tener oportunidades".

De hecho, con la antena del Igape, este sector se encuentra, según ha dicho, "en plena estrategia de presencia o de propiciar la presencia mayor de las empresas gallegas en esas grandes operaciones".

En concreto, se ha referido a la ampliación del aeropuerto de Dubai y al proyecto 'Neom' en Arabia Saudí, "que va a implicar grandes desembolsos y desarrollos inmobiliarios y urbanísticos".

LA VISIÓN DE LA CEG

Por su parte, en un acto, el presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha situado la preocupación por la incertidumbre después de la derivada del coste en vidas.

"Si se alarga en el tiempo, pues realmente todos los bolsillos de los ciudadanos se van a ver repercutidos", ha advertido. Asimismo, ha llamado a "tener cuidado" con la relación comercial con Estados Unidos y en este sentido ha pedido "más Unión Europea".