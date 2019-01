Un miembro de la Comisión de Garantías de En Marea denuncia que las primarias están "viciadas" y pide su repetición

Publicado 27/12/2018 18:00:27 CET

Afirma que no es "ni crítico ni villarista", sino "neutral" en el "ejercicio" de sus "funciones"

OURENSE, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manuel Nogueira, miembro de la Comisión Ética e de Garantías de En Marea, ha denunciado este jueves en Ourense que el proceso de primarias de la formación ha estado "viciado" y, por ello, ha solicitado el "decaimiento" de las votaciones y "que se vuelvan a repetir con todas las garantías".

"No acepto el resultado porque la plataforma tenía muchas fisuras de seguridad y no hubo una empresa contratada para supervisar un procedimiento dirigido por la coordinadora, que está siendo juez y parte interesada en todo el proceso electoral. No se tiene que reconocer el resultado de la votación", ha destacado en rueda de prensa, un día después de la proclamación de los resultados definitivos, que ratifican la victoria de la lista de Luís Villares con el 60% de los votos.

En este sentido, Nogueira, que ha subrayado que no es "ni crítico ni villarista" sino "neutral" en el "ejercicio" de sus "funciones" como integrante de la Comisión Ética e de Garantías saliente, ha lamentado que "desde un principio" el comité electoral ha estado "ninguneado" y "capado" por la coordinadora, puesto que "no se le han dado todas las atribuciones que tenía que tener" en virtud del reglamento del proceso.

"Villares y su coordinadora hablaban de transparencia y democracia, pero para eso hay que dar ejemplo. La única persona que ha dimitido dentro del órgano y de la coordinadora es una compañera de la Comisión de Garantías en el momento en que sabía que iba en una lista; actuó como tenía que ser. Si querían demostrar transparencia e imparcialidad, ya no tenían que aparecer ni en la coordinadora y mucho menos suplantar al comité electoral en sus funciones", ha añadido.

ACUSACIÓN DE MENTIRAS A LA COORDINADORA

Así las cosas, ha concretado que su denuncia presentada el pasado lunes en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense ante la existencia de presuntas irregularidades durante el proceso de primarias del partido tiene como "fundamento principal" un documento enviado por la coordinadora en el que "suplantando al comité electoral" decía que la votación "se podía celebrar con todas las garantías".

"En el punto tres, nos dicen que la entidad contratada como autoridad independiente de control de la votación es una empresa nos dan un teléfono y un nombre de contacto. Al día siguiente, llegaron correos al comité de la Comisión de Garantías en los cuales se decía que la nueva plataforma de voto contratada tenía algunas deficiencias. Llamé al responsable de la empresa para ver si de verdad estaba contratada y dice que no tenía ningún contrato para dar ningún servicio el fin de semana de las votaciones", ha reseñado.

De esta manera, ha informado que el viernes siguiente le comentó a los compañeros de la Comisión Ética e de Garantías que no se debería llevar a cabo la votación y ellos decidieron seguir para adelante, decisión que él no compartió.

"Me dijeron que se contrataría a lo largo de la semana, pero no se hizo. No se pudo supervisar ni controlar el proceso de votación, pudo haber inferencias por parte de la coordinadora, seguramente las hubo. Presenté denuncia en base a eso: la coordinadora nos mintió para que se levantara la suspensión cautelar que había sobre el proceso", ha destacado.

VOLCADO DEL CENSO

Asimismo, Manuel Nogueira ha denunciado que seis personas de la coordinadora, además de las tres autorizadas del comité electoral, tenían permiso para entrar en el censo "cuando no deberían", ya que esa función estaba restringida al responsable legal, Gonzalo Rodríguez, y a las tres personas del comité electoral.

"Tampoco ha habido volcado, ¿cómo la empresa que se contrató consiguió el censo? Hay muchas irregularidades y mucha falta de información en el proceso. La coordinadora siempre en el medio", ha añadido el miembro de la Comisión Ética e de Garantías de En Marea.

Finalmente, ha responsabilizado a la "coordinadora saliente" de provocar la ruptura de la formación, ya que es "un pequeño sector que quiere hacer de En Marea un partido a la vieja usanza", y ha instado a que se "limpie el proyecto" y "se deje que todo el que se quiera sumar participe de él".

"Lo que no podemos hacer es limitar y, en vez de cuidar la casa, cerrarla. El espacio tiene que crecer, limpiarse y, sobre todo, dar visibilidad a los intereses de los gallegos y de las gallegas, por los que hay que luchar", ha concluido Manuel Nogueira.