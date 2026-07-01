Miguel Fernández se postulará oficialmente para ser el candidato del PSOE en Lugo

Archivo - El actual alcalde socialista, Miguel Fernández, ofrece declaraciones a los medios con motivo del registro de la moción de censura por parte del PP y una edil tránsfuga, a 22 de abril de 2026, en Lugo, Galicia (España). Los 12 concejales del PP d - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Lugo, Miguel Fernández, se postulará oficialmente para ser el cabeza de la lista del PSOE municipal en la ciudad de Lugo en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, tal y como han confirmado a Europa Press desde el grupo municipal.

El hoy líder de la oposición deberá hacer efectiva su disposición a ser candidato en el plazo habilitado para ello por el PSOE --desde este jueves hasta las 12,00 horas del viernes. En caso de que no haya otro candidato, los militantes no tendrán que votar y el socialista podría ser proclamado candidato tras reunir los avales.

Miguel Fernández no lideraba la lista que presentó el PSOE municipal a la anteriores elecciones, en las que la exalcaldesa Lara Méndez ocupaba el liderato. Desde la segunda plaza y como miembro también de la Corporación provincial, se hizo a un lado para dejar que Paula Alvarellos sustituyese a Méndez al frente de la Alcaldía de Lugo, pero, tras la muerte de esta, fue él el que recogió el bastón de mando tras una tensa disputa interna que no trascendió.

El comité federal del PSOE aprobó el pasado sábado el calendario que regulará el proceso de elección de los candidatos en municipios de más de 20.000 habitantes para las elecciones municipales del 23 de mayo del próximo año.

Los socialistas podrán presentar sus precandidaturas antes del 3 de julio a las 12,00 horas, mientras que entre el 4 y el 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales. A partir de ahí, del 12 al 18 de junio se iniciará la campaña de información y el domingo 19 de julio se procederá a la votación en el caso de que se presente más de un candidato o candidata.