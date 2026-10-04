Miles de manifestantes reclaman en Santiago el "fin del genocidio en Palestina" y la "imposición de sanciones" a Israel

Manifestación en Santiago en apoyo a Palestina - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes han reclamado en Santiago de Compostela el "fin del genocidio en Palestina" y la "imposición de sanciones" a Israel. "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá", han enfatizado.

La marcha, convocada por la plataforma Galiza pola Paz y la asociación Galiza por Palestina bajo el lema 'Galiza con Palestina. Resistencia, liberdade e paz' ha contado con el apoyo de más de 60 entidades. Asimismo, se han sumado a ella el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín.

Los manifestantes han salido a las 12.00 horas de la Alameda y recorrido el casco viejo de la localidad, con destino la Praza de Praterías, donde se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto. A lo largo de la marcha han gritado diferentes consignas como 'Desde el río hasta el mar Palestina vencerá' y 'Dónde están que no se ven, las sanciones a Israel'.

En declaraciones a los medios, la portavoz de Galicia por Palestina, Ánxela Gippini, ha llamado la atención sobre el "silencio mediático sobre lo que está ocurriendo en Gaza", donde el "genocidio continúa".

"Va a hacer un año de la presentación del plan de paz, que sabemos que fue un falso plan de paz presentado para desactivar la movilización global. En Galicia denunciamos que no se hizo nada más que asfixiar, continuar con el asesinato de palestinos, no solamente en Gaza, sino en toda Palestina", ha denunciado Gippini.

Por su parte, el portavoz de la plataforma Galiza pola Paz, Rafa Vilar ha remarcado la multitudinaria asistencia que "demuestra una vez más la histórica posición del pueblo gallego al lado del pueblo palestino, que "continúa luchando por la paz y su libertad".

"La causa palestina es la causa de la humanidad. La sociedad gallega lleva tiempo demostrando que está en el lado correcto de la historia manifestándose a favor de Palestina", ha afirmado.

APOYO DEL BNG

Momentos antes de empezar la marcha, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha insistido ante los medios que "no hay que dejar de hablar de Palestina" y ha llamado a "seguir denunciado el genocidio" cometido por Israel. Además, ha reafirmado el apoyo de la formación a esta movilización "absolutamente necesaria".

"Hay que seguir reclamando que los criminales como Netanyahu paguen delante de la Corte Penal Internacional. Es realmente incomprensible que la llamada comunidad internacional y la Unión Europea no solo no hagan nada sino que se sean cómplices", ha enfatizado.