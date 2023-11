Miles de personas claman en Galicia contra la amnistía: "No lo vamos a permitir"

El PPdeG cifra en más de 30.000 los asistentes a las protestas, mientras que la Delegación rebaja el número a unos 13.000

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles de las cuatro capitales de provincia gallegas convocados por el PP para protestar contra los pactos del PSOE con los indepentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

Según el PPdeG, más de 30.000 personas acudieron a las distintas concentraciones, con Pontevedra y A Coruña como las más multitudinarias, con 10.000 personas en cada ciudad. Además, frente a la Subdelegación del Gobierno en Lugo se han concentrado más de 4.000 personas, al igual que en la explanada del Auditorio municipal de Ourense.

No obstante, la Delegación del Gobierno rebaja esta cifra a unos 13.000 asistentes. En concreto, según fuentes consultadas por Europa Press, 6.500 personas concurrieron a la concentración de A Coruña; 4.000 a la de Pontevedra; 2.500 a la de Lugo; y 300 a la de Ourense.

En Pontevedra, el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha afirmado que esta manifestación ha sido un "clamor" de la sociedad que "va mucho más allá de posicionamientos políticos" porque "la gente es consciente de que es un momento fundamental de la historia de nuestro país y desde Galicia no lo vamos a permitir".

En la Praza da Peregrina, Rueda ha justificado la afluencia a esta protesta en base a que "la inmensa mayoría de españoles y gallegos piensan que hay un presidente en funciones que, por puro interés personal, y esto es tremendo" --ha incidido-- "está troceando España y haciendo pedazos desiguales favoreciendo a unos a costa de perjudicarnos a los demás".

Además, el titular del Ejecutivo gallego ha insistido en apuntar a Pedro Sánchez, al considerar que "la igualdad que llevamos disfrutando 40 años no se puede poner en cuestión por la ambición de una persona y esto es lo que se está diciendo de forma pacífica, democrática, respetuosa y diciendo firmemente lo que se piensa".

También ha destacado las "reacciones muy fuertes y categóricas" por parte de colectivos "profesionales y ciudadanos" ante las negociaciones de Sánchez, de las que ha cuestionado su transparencia: "Nos quieren explicar poco a poco, hay cosas que aún no sabemos y espero que las acabemos sabiendo", ha señalado. En este sentido, el presidente de la Xunta ha advertido que "se están poniendo en cuestión los principios que rigieron la España de las autonomías y la España democrática de más de 40 años".

SIMPATIZANTES DEL PSOE

En su balance sobre esta movilización a nivel general, Rueda ha explicado que "no es del PP, es de la ciudadanía", argumentando que "mucha gente que está aquí no votó al PP y puede que haya gente del PSOE indignada con lo que está haciendo su dirigente, de este PSOE que no reconoce".

"Por mucho que les fastidie a algunos", ha concluido el presidente de la Xunta, "este es un sentimiento ciudadano, un clamor que hace tiempo que no se daba y está manifestando una indignación, con independencia de que la organice un partido concreto".

Junto a Alfonso Rueda también han asistido el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez o el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, entre otros cargos.

El exciclista de Mos Óscar Pereiro ha sido el encargado de leer el 'Manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles' que critica a Pedro Sánchez porque, "tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se puso al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales, y humillando nuestro país".

CALLES ABARROTADAS

La Praza da Peregrina y sus calles aledañas --Michelena, Oliva, Peregrina y Benito Corbal-- se han llenado este mediodía con personas portando banderas de Europa, Galicia y España, además de carteles con lemas como 'España no se rinde', 'Sos Europa', 'Ni amnistía ni perdón', 'No a la amnistía de golpistas y corruptos' o 'Comprar la presidencia es corrupción'.

También se han coreado multitud de consignas, muchas de ellas dirigidas al presidente del Gobierno en funciones y al líder de Junts, como 'Puigdemont a prisión', 'No es un presidente, es un delincuente', 'Sánchez fuera, deshonras tu bandera' o 'No es un presidente, es un dictador'.

Se han lanzado cánticos relacionados con la unidad del Estado, como 'España unida jamás será vencida', 'España es una y no cincuenta y una' o 'Unidad nacional', como el lema de la bandera 'Viva la unidad de España' que una mujer colgó de la balaustrada situada ante la iglesia de la Peregrina.

"¡A LA SEDE DEL PSOE!"

Cuando la movilización convocada por el PP comenzaba lentamente a dispersarse, varios asistentes portando megáfonos animaron al público a acudir "todos a la sede del PSOE". Faltando diez minutos para las 13,00 horas, medio centenar de personas se concentraban ante la sede socialista, entre los que se encontraban varios simpatizantes de Vox con su responsable local a la cabeza, Manuel Torres. La concentración fue incrementando su afluencia hasta alcanzar las 300 personas, según la Delegación del Gobierno.

Varias dotaciones de la Policía Nacional acudieron a la calle Hermanos Nodales ante la creciente afluencia de manifestantes --algunos presuntamente menores de edad-- procedentes de la anterior movilización convocada por el PP portando banderas y carteles.

'Sánchez, golpista, tú eres el fascista', 'Viva Cristo Rey' o 'Arriba España' fueron algunos de los lemas que se corearon durante más de media hora a las puertas del local, donde también se pronunciaron frases como 'No es una sede, es un puticlub', 'España cristiana, no musulmana' o 'Nunca acabarán con la España nacional'. Además, se lanzaron 'vivas' a España, al Ejército, la Guardia Civil, la Legión y la Policía.

Varios manifestantes se sentaron ante la sede portando la bandera rotulada con la frase 'Viva la unidad de España'. Otros pegaron en la cristalera del local un cartel con el lema 'España no se rinde', una bandera nacional y el dibujo de la mano del logo del PSOE empuñando una pistola.

Misma ruta --desde las concentraciones hasta las sede del PSOE, custodiadas por la Policía Nacional-- tomaron algunos de los manifestantes que acudieron a este acto en A Coruña o en Lugo, sin que se hayan notificado incidentes. En la ciudad herculina, la Delegación del Gobierno cifra en unos 300 los asistentes, mientras que en Lugo se ha tenido constancia de una veintena de personas que se desplazaron hasta el local socialista en la ciudad.

OTRAS CONCENTRACIONES

Junto a la de Pontevedra, la concentración celebrada en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña también han acogido a multitud de manifestantes: unas 10.000 personas, según el PPdeG, y 6.500, según cifras de la Delegación.

Allí, en medio de un ambiente tranquilo con cánticos semejantes a los de la capital pontevedresa, han participado, entre otros, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, o el presidente de los populares coruñeses, Diego Calvo.

Mientras, en Lugo, frente a la Subdelegación del Gobierno tomaron la palabra la presidenta provincial, Elena Candia, así como el diputado Francisco Conde y el senador José Manuel Barreiro.

Entre las consignas pronunciadas por los asistentes, cánticos contra la amnistía y el Gobierno, pero también un grupo de manifestantes entonó cánticos contra el candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, como 'Besteiro a prisión'.

En Ourense, reunidas más de 4.000 personas según el PPdeG y 300 según la Delegación del Gobierno frente al Auditorio Municipal, el encargado de leer el manifiesto de los populares ha sido el presidente de la gestora del PP de Ourense y presidente de la Diputación, Luis Menor.