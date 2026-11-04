Miles de personas exigen en Vigo la "reconstrucción" del Área Sanitaria: "Es más urgente que nunca"

Decenas de personas durante una manifestación por la Sanidad Pública, en Plaza de España, a 4 de noviembre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este miércoles por las calles de Vigo para exigir la "reconstrucción" del Área Sanitaria ante la situación que atraviesa en la actualidad la sanidad pública: "Es más urgente que nunca".

Convocados por SOS Sanidade Pública, la protesta partió a las 19.00 horas de esta tarde de la Plaza de España de la ciudad olívica, recorriendo diversas vías hasta llegar a las inmediaciones de la Delegación de la Xunta.

A gritos de 'Gobierne quien gobierne la sanidad no se vende'; 'Rueda, atiende, la sanidad no se vende'; 'La privatización es corrupción', o 'Lo público servicio, lo privado beneficio', miles de manifestantes han clamado contra las "largas" listas de espera que sufren los vigueses y las "dificultades" para acceder a la Atención Primaria.

El portavoz de la plataforma, Manuel González Moreira, ha reivindicado que la intención de esta convocatoria es reclamar la "reconstrucción" del Área Sanitaria, exigiendo que los presupuestos autonómicos incluyan mayores inversiones.

Al respecto, ha dicho que la sanidad de Vigo necesita que el Gobierno gallego añada en sus cuentan un plan de reconstrucción y un plan de recursos humanos específico, ya que en la actualidad cuenta con una atención hospitalaria "privatizada", con un hospital Álvaro Cunqueiro que pertenece a una empresa concesionaria y un hospital privado, el Ribera Povisa, que atiende a cerca de 100.000 personas, "sin que haya alternativa en lo público".

Por todo ello, insisten en pedir el rescate a lo público del Álvaro Cunqueiro, aumentar la inversión en la Atención Primaria y mejoras en distintos centros de salud de todo el Área, entre muchas más reclamaciones.

APOYO POLÍTICO

La protesta ha contado con el apoyo de diversos colectivos sociales, sindicados y partidos políticos. Así, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no ha querido perderse la convocatoria, criticando que el Gobierno del PP "quiera hacer negocio con la salud de las personas".

"Vigo fue siempre la zona cero de la privatización y de los recortes y hay un deterioro cada vez más crítico de nuestro sistema sanitario", ha lamentado ante los medios de comunicación.

Ella, que ha estado acompañada del portavoz del Bloque en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha subrayado que "las cosas no pasan por casualidad", sino que es el "resultado" de las decisiones políticas del PP, "que quiere deteriorar lo público para beneficiar a la privada".

Según sus cifras, desde el año 2014, el PP derivó más de 3.000 millones de euros a la sanidad privada, pese a "racanear" a la pública. "Creo que volvemos a ver aquí a una ciudadanía de Vigo y su comarca que está diciendo basta ya de deterioro de la sanidad pública", ha apostillado Pontón, lamentando que en ocasiones haya que esperar semanas para acceder a una cita médica.

Entre otros, también estuvo presente el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la cabeza de lista por el PSdeG-PSOE al Senado en la provincia de Pontevedra, Carmela Silva, quien ha criticado las "intolerables" listas de espera actuales. "Esto tiene que parar ya. Rueda tiene que tomar nota de que la ciudadanía está harta de los recortes del PP", ha indicado.

Por su parte, la candidata de Fronte Ampla a la Alcaldía de Vigo, Gloria Alonso, también ha mostrado su apoyo a la manifestación, poniendo el foco en la "insostenibilidad" del sistema actual, con un hospital "privado" y otro "público privado". "La sanidad es un derecho universal que tiene que estar garantizado para todos y tiene que ser público", ha sentenciado.