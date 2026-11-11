Miles de personas protestan en Vigo porque "la democracia se defiende en la calle": "Ser casero no es profesional"

Manifestantes durante la manifestación convocada por UGT y CC.OO. durante la huelga general del 11-N, a 11 de noviembre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrian Irago / Europa Press

VIGO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este miércoles por las calles de Vigo, convocados por UGT y CC.OO., en el marco de la huelga general desarrollada esta jornada, reivindicando que la democracia "se defiende en la calle": "Ser casero no es profesional".

Fue a partir de las 11.30 horas cuando esta protesta partió del cruce de Vía Norte con Urzaiz, media hora antes de otra convocatoria impulsada por la CIG metros más arriba, en la misma calle, que comenzaría a las 12.00 horas.

A gritos de 'Ser casero no es profesional'; 'Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa', o 'Es de criminales recortar en sanidad', los trabajadores han recorrido bajo la fuerte lluvia de esta mañana las calles de Vigo hasta llegar a la Delegación de la Xunta en la ciudad olívica.

La secretaria general de CC.OO. Galicia, Amelia Pérez, y su homólogo en UGT, Cristóbal Medeiros, han apoyado esta manifestación, reivindicando que la huelga es el "colofón" del trabajo hecho durante las últimas semanas, tras el desahucio de Maricarmen.

Pérez ha celebrado que haya sido una noche "tranquila", con la mayoría de las empresas de Galicia cerradas, ha dicho, aunque sí ha reconocido alguna carga policial "excesiva" que no comparte. "Para los que critican la huelga, tenemos que decirle que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en las calles", ha apuntado.

En la misma línea ha hablado Medeiros, lamentando las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, y, en concreto, las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por llamar "basura" a los sindicatos.

"¿Piensan que vamos a tener miedo?", se ha preguntado, subrayando que "son ellos los que tienen que tener miedo" y pidiéndoles que sean conscientes de la "lucha obrera" que defiende "dignidad, techo y salarios dignos".

PARTIDOS POLÍTICOS

La manifestación de UGT y CC.OO. contó con el apoyo del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha situado la huelga y las elecciones del 29 de noviembre ante la misma elección: "Derechos o recortes". "El 11N va de eso, de la defensa de los derechos de los trabajadores y el 29N también va de eso. De derechos o de recortes. Cada uno sabrá dónde quiere estar", ha insistido.

"Decir que el PP es el partido de los currantes es como decir que el zorro está para defender a las gallinas", ha apostillado, en respuesta a las declaraciones del secretario general de los 'populares', Miguel Tellado.

En la manifestación ha estado acompañado de diversos diligentes socialistas, como los número uno al Congreso y al Senado por Pontevedra, Abel Losada y Carmela Silva, respectivamente, así como por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El regidor ha puesto en valor la protesta, que apunta hacia la vivienda, las pensiones, el empleo y los salarios, subrayando que el avance económico tiene que repercutir en el conjunto de la sociedad.

También ha estado presente el portavoz de Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López, sumándose a la manifestación, "contra la especulación, por el derecho a la vivienda, contra las políticas del PP en los gobiernos autonómicos que son los principales responsables de la situación de la vivienda".

Él ha llamado a la huelga y a las manifestaciones porque "hay otras políticas posibles" de vivienda, con un control de las viviendas de uso turístico, con la prorrogación de los alquileres y con "mucha más" vivienda de promoción pública.