Miles de personas reclaman bajo la lluvia en Galicia igualdad y el fin de las violencias machistas

VIGO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se manifiestan en la tarde de este sábado en diferentes puntos de Galicia para reclamar la igualdad real entre hombres y mujeres y el fin de las violencias machistas, en una jornada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que la lluvia ha acompañado las marchas reivindicativas.

En Vigo, unas mil personas han participado en la manifestación convocada por la plataforma Resposta Feminista, que aglutina a mujeres individuales y a entidades como organizaciones ecologistas, secretarías de la mujer de CC.OO. y CIG, colectivos LGTBI y otras asociaciones feministas. Además, han participado miembros de EU-IU, Sumar, BNG o del equipo de fútbol femenino Sárdoma C.F., que critica que el Ayuntamiento les haya reducido la subvención al dejar de considerarlas equipo de élite, mientras sus homólogos masculinos reciben una ayuda mucho mayor.

Bajo una intensa lluvia, la marcha ha salido de la Plaza de España, encabezada por una pancarta con el lema 'El feminismo cambia la historia, sin lucha no hay futuro', y acompañando el paso con cánticos y consignas como "no es la minifalda, no es el pantalón, en la mente del machista está la provocación", "no estamos todas, faltan las asesinadas" o "por mucho que se moje, el feminismo no encoge".

Además, de Vigo, se han celebrado marchas reivindicativas en Santiago (con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro), y en las principales ciudades gallegas.