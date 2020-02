Un millar de personas se manifiestan en Cedeira para reclamar la restitución de pediatra

Publicado 16/02/2020 18:59:32 CET

La jornada de este domingo ha estado marcada en Cedeira por la manifestación de sanidad que ha llevado a un millar de personas, según los convocantes de la protesta, a las calles para reclamar la recuperación del servicio de pediatría en la localidad.

La plataforma 'En Cedeira pediatra xa!' se ha encargado de convocar esta manifestación que durante la mañana ha recorrido las calles de la villa pesquera a grito de: 'Pediatra ya en Cedeira'; un lema para "reclamar lo que es de los vecinos", asegura el colectivo.

Cedeira no es la primera población del territorio gallego que se ha manifestado por la ausencia de un profesional pediátrico en el centro de salud municipal, sino que se suma a las recientes reivindicaciones de otros pueblos de Ferrolterra, Ortegal, A Mariña o Costa da Morte.

En este caso, en la protesta se ha recordado que desde que la pediatra que trabajaba en el centro de salud se fue de baja, "el Sergas ha puesto parches enviando algún día de la semana un facultativo" lo que acabó "derivando en la ausencia total de pediatría".

Para atender a los niños del ayuntamiento, los cedeireses recorren 15 kilómetros hasta el municipio de Valdoviño que, a juicio de los protestantes, está "saturado", por lo que acaban desplazándose hasta Ferrol, a 30 kilómetros del centro de salud que les corresponde.

Por este motivo demandan a la Xunta que se "garantice el derecho de sus hijas e hijos a recibir atención pediátrica" en sus centros sanitarios. Para ellos no es válido el argumento de que "no hay pediatras", por lo que advierten que "no caerán en ese enredo".

Exigen a la Administración autonómica "soluciones" porque "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda" solo por el hecho de vivir en el rural, ya que "en Cedeira también se pagan impuestos y se precisan estos servicios".

La "revolución de los chupetes", como así han destacado los protestantes en un manifiesto, "no permitirá que se juegue con la salud" de los niños y las niñas. "La restitución al 100% de la atención pediátrica en la villa es irrenunciable y la única solución", han sentenciado.

Por otra parte, como cada mes, el colectivo Marea Blanca ha celebrado una concentración en el Obelisco de A Coruña a las 12,30 horas de este domingo para protestar "contra el deterioro, el desmantelamiento y la precariedad" de la sanidad pública.

Censuran que "Feijóo regale por 3,5 millones de euros el Hospital Xeral Cíes a una compañía de sanidad privada" y por ese motivo la organizadora ha tachado de "ladrones" a os que quieren "vender la sanidad".