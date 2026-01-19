El Ministerio accede a "flexibilizar" los nuevos controles pesqueros y la flota no seguirá con el amarre

Varias personas se concentran durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Celeiro, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que oblig - Carlos Castro - Europa Press

El presidente de las cofradías valora este acuerdo como una "muy buena noticia": "Queremos trabajar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Pesca ha alcanzado un acuerdo con las cofradías para "flexibilizar" los nuevos controles pesqueros que fija la UE, tales como pesaje de especies a bordo y comunicación previa de llegada a puerto.

Tras el encuentro esta tarde de lunes en Madrid de la secretaria genral de Pesca, Isabel Artime, con representantes del sector, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, en declaraciones a Europa Press, ha valorado como "muy buena noticia" esta flexibilización en "las dos principales reinvidaciones".

De este modo, descarta que el sector siga adelante con el amarre tras un lunes en el que la flota de bajura ha parado para protestar contra estos controles y en el que se han cerrado las lonjas.

"Queremos trabajar, no queremos estar amarrados", deja claro el también responsable de las cofradías de la provincia de Lugo y patrón mayor de Burela.

Otero advierte de que esta problemática "no acabó", sino que la reunión de este lunes ha servido como "punto de partida", pues está pendiente fijar un siguiente encuentro con el Ministerio de cara a "convencer a Europa". No obstante, subraya que el sector ha mostrado su "madurez", ya que "las cofradías dieron un golpe en la mesa al demostrar lo que vale el asociacionismo".

FLEXIBILIDADES

Con el objetivo de buscar soluciones para asegurar un cumplimiento eficaz y compatible con la operatividad de la flota, sin menoscabo de las labores de control, Ministerio y sector han acordado determinadas flexibilidades para facilitar la aplicación de la normativa comunitaria.

La concreto, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, se ha reunido este lunes con representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) para analizar las dificultades planteadas por el sector pesquero en la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 2023/2024 de Control de la Pesca.

El pasado 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.

De esta forma, el Departamento que lidera Luis Planas y el sector han acordado algunas flexibilidades para facilitar su aplicación con el objetivo de buscar soluciones para asegurar "un cumplimiento eficaz y compatible con la operatividad de la flota".

Así, la Secretaría General de Pesca emprenderá acciones con "carácter urgente" y se adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituirán una infracción, siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especie.

Además, la Secretaría General de Pesca dará instrucciones concretas a los servicios de inspección y control pesquero para aplicar las disposiciones de la citada resolución.

España también pedirá a la Comisión que presente una propuesta para la modificación del reglamento de control, de tal modo que los errores en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos por especie no constituyan un incumplimiento. Asimismo, mientras se tramita esta modificación, se pedirá a Bruselas la modificación del anexo IV del Reglamento 2023/2842 mediante un acto delegado, para que dichos errores no puedan ser considerados una infracción grave.

Así, España presentará el denominado 'punto varios' en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del 26 de enero, que se celebrará en Bruselas.

Respecto a la anotación de las capturas por operación de pesca, en la misma resolución se señalará que la obligación de facilitar información de las capturas por operación de pesca (a la que se refiere el artículo 14.2.g) del reglamento) se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque.

Otro de los puntos de la reunión ha sido la notificación previa, para lo que la Secretaría General de Pesca establecerá, en la misma resolución, que esta notificación se lleve a cabo en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto, por lo tanto el plazo podrá ser más breve que las cuatro horas establecidas en el reglamento. El Ministerio ha precisado que se exceptúan de esta previsión aquellos supuestos en los que existan plazos específicos para la notificación previa o para aquellos buques que estén sujetos a la obligación de preaviso.

Según informa el Ministerio, durante la reunión, el sector pesquero ha manifestado su "compromiso de colaboración para aplicar estas medidas", al tiempo que han acordado en celebrar un nuevo encuentro para evaluar la ejecución de las mismas.

PARO DE LA FLOTA Y PROTESTAS

Una reunión que se ha celebrado en Madrid en una jornada donde todo el sector pesquero ha paralizado su actividad en España, las flotas no han salido a faenar y las lonjas han permanecido cerradas, como muestra de rechazo de las nuevas medidas de control pesquero impuestas por la Unión Europea (UE).

De esta forma, los pescadores han mostrado su malestar este lunes ante estos cambios y se han manifestado a lo largo del día en puertos como A Coruña, Barcelona, Palma de Mallorca, Cantabria o Asturias, donde la flota ha lamentado el "desaguisado" con la normativa comunitaria en los últimos años y la aplicación que hace el Gobierno.

En Galicia, las concentraciones han ido desde A Mariña, pasado por la Costa da Morte hasta las Rías Baixas, en donde los barcos han hecho sonar sus bocinas y las lonjas no han funcionado.

En A Coruña, la movilización comenzó a las 11,00 horas con una concentración en O Parrote, en donde lanzaron petardos y bengalas al cielo, una zona a la que llegó sobre una veintena de barcos de bajura para hacer sonar sus bocinas en señal de protesta. Entre las embarcaciones se podían leer pancartas como 'Leyes imposibles nos hunden'.

Posteriormente, sobre las 12,20 un grupo de pescadores ha llegado hasta la sede de la Delegación del Gobierno, en donde han hecho sonar silbatos y cacerolas, con pancartas en las que se podía leer 'En loita'.

Por su parte, el patrón mayor de la cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, ha alertado de que "el sector ya no aguanta más". "No hay producción, baja el consumo y no bajan el IVA del pescado, por lo cual la gente cada vez consume menos y a mayores nos complica más la situación", ha censurado.