El Ministerio de Ciencia destina 29 millones a Galicia para 190 proyectos de investigación y 61 contratos predoctorales

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, presenta su candidatura a las primarias para optar a la Presidencia de la Generalitat valenciana, en la sede del PSPV-PSOE, a 2 de julio de 2026, en Valen - Eduardo Manzana - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu) destina 29 millones de euros a Galicia para un total de 190 proyectos de investigación y 61 contratos predoctorales.

Así figura en la resolución provisional que ha publicado el Ministerio --a través de la Agencia Estatal de Investigación-- de la convocatoria 2025 de ayudas a Proyectos de Generación de Conocimiento, que integra de forma coordinada las ayudas a los proyectos de investigación y los contratos para la formación de personal investigador predoctoral (antiguas ayudas FPI).

Destaca que se trata de la convocatoria con mayor presupuesto de la historia del Ministerio (un 41% más que en 2018), que financia cada año proyectos de investigación básica y aplicada en todas las áreas de conocimiento, de tres o cuatro años de duración, y los contratos para la formación de personal investigador predoctoral (antiguas ayudas FPI), cuyo salario base se ha incrementado cerca de un 50% respecto a 2018.

En total, se han preconcedido 697,6 millones de euros en toda España. De este importe, 542 millones de euros se destinan a 3.422 proyectos de investigación y 155,6 millones de euros a 1.156 contratos predoctorales. Las ayudas están cofinanciadas con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, incide en que se trata de "la convocatoria con mayor presupuesto de la historia del Ministerio". También ha asegurado que "el impacto de esta convocatoria ya se refleja en el diseño de la convocatoria para 2026, que incorporará una iniciativa específica para reforzar la masa crítica de la investigación en salud de las mujeres con contratos predoctorales específicos a proyectos de esta temática".

De tal forma, se han preconcedido ayudas a todas las comunidades autónomas. Entre ellas, destaca Cataluña, que recibe con 136 millones la mayor dotación económica para 791 proyectos y 294 contratos.

Le siguen la Comunidad de Madrid con 125,7 millones para 788 proyectos y 261 contratos; Andalucía con 80,2 millones para 515 proyectos y 157 contratos; Comunidad Valenciana con 50,8 millones para 327 proyectos y 116 contratos; Galicia con 29 millones para 190 proyectos y 61 contratos; País Vasco con 25 millones para 159 proyectos y 55 contratos; así como Castilla y León con 20,2 millones para 146 proyectos y 38 contratos.

PROYECTOS

En la convocatoria de 2025 se han presentado 7.905 solicitudes, frente a las 7.190 de año anterior.

En total, hay 5.204 investigadores que participan como investigador principal. El 52% de los proyectos preconcedidos cuenta con al menos una mujer como investigadora principal, mientras que en el 73% de los proyectos participa al menos un hombre como investigador principal.La edad media de los investigadores principales es de 50 años.

De los 3.422 proyectos seleccionados, la mayoría son de tipo B, que hacen referencia a investigadores consolidados, con 2.930 proyectos (86%). Los proyectos tipo A, dirigidos a jóvenes investigadores, suman 441 (13%) y los de tipo RTA (proyectos de investigación orientada) con 51 proyectos, equivalen al 1% del total.

El área de Biomedicina concentra la mayor dotación presupuestaria, con 103 millones de euros, seguida de Ciencias y Tecnologías Medioambientales, con 56,4 millones; Ciencias Agrarias y agroalimentarias con 54,8 millones; Biociencias y Biotecnología con 53,3 millones y Ciencias Físicas con 46,6 millones, entre otras.