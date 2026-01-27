El ministro, tras aprobar ayudas a víctimas de Adamuz y Gelida: "No vamos a consentir que pase lo que pasó en Angrois"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo de indemnizaciones - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos hace nueve y siete días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas.

"No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización. Por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida", ha destacado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha avanzado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes.

De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, el ministro ha explicado que el importe en caso de una persona fallecida ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos las casos libre de impuestos.

En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.

Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros.

"No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización. Por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida", ha señalado el ministro.

ACCIDENTES EN TRANSPORTE COLECTIVO

Por otra parte, Puente ha anunciado que se van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública mediante el cual el Estado pueda asumir, atendiendo a diversos factores y con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo.

Esto se hará sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables del accidente, es decir, se trata de un mecanismo que garantice una atención en este tipo de siniestros en el transporte colectivo.

CENTROS DE ATENCIÓN

En la misma rueda de prensa, la ministra Portavoz, Elma Saiz, ha explicado que el Ministerio de Política Territorial también ha habilitado líneas de atención a las víctimas con la apertura, a partir de este miércoles, de oficinas de atención integral en la subdelegación de Gobierno de Huelva, y también en Barcelona para el caso de Rodalies.

Asimismo, se ha iniciado la administración 'Cerca de Ti', para que, en el caso de que se haya sido solicitante, sean los profesionales de las delegaciones los que acudan al domicilio particular para ayudarles en la tramitación de las ayudas.