Miranda(BNG) reclama que Galicia tenga una delegación exterior en Cuba y "preste más atención" a los gallegos residentes

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, junto a la presidenta de la Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia en Cuba, Juana Caridad Fernández Pérez - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado desde Cuba que Galicia tenga una delegación exterior en la isla y "preste más atención" a los gallegos residentes en ella.

En una nota de prensa el Bloque ha informado de la visita de Miranda al Centro Gallego de La Habana, en el marco de la misión solidaria 'Rumbo a Cuba'. Allí, la nacionalista galega se ha interesado por la situación y las necesidades de la colectividad gallega en Cuba y les ha trasladado su apoyo.

Además, ha solicitado que la CC.AA tenga una delegación exterior en el país y "preste más atención" a los gallegos residentes en la isla, porque el bloqueo "supone privarles de sus derechos". "Es necesario que no nos olvidemos de ellos", ha enfatizado.

En este sentido, la representante del BNG ha trasladado a la actual presidenta de la Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia en Cuba, Juana Caridad Fernández Pérez, la "preocupación" de Galicia por esta colectividad, especialmente por las personas mayores y la infancia.

Por su parte, Caridad Fernández reconoció que viven una situación "difícil", aunque insistió en el trabajo que realizan para "animar a la gente a seguir manteniendo el Centro, conservándolo para que la historia no se pierda".

"Es nuestra obligación denunciar el cruel e inhumano bloqueo de Estados Unidos, cuyos efectos estamos viviendo en directo, dejando incluso hospitales sin electricidad para operar, para las incubadoras de bebés y a familias sin poder cocinar, alimentarse o desplazarse a trabajar", ha insistido Miranda.

Durante estas jornadas, la eurodiputada del BNG ya ha mantenido encuentros de trabajo en la Asamblea Nacional, con su presidencia y vicepresidencia, además de participar en un acto de solidaridad con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la Casa de las Américas. Junto a ella estuvieron presentes también los embajadores de Palestina y del Sáhara Occidental en Cuba.

ENTREGA DE MATERIAL

Este lunes el barco Astral, de la ONG Open Arms, entregará un primer lote de paneles solares, equipamiento fotovoltaico y componentes eléctricos a la Unidad de Cuidados del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de La Habana, con el objetivo de garantizar su suministro energético. Además, también hará entrega de diferentes tipos de medicamentos.

El Astral es la primera embarcación civil que rompe este bloqueo estadounidense en una campaña de solidaridad internacional que ha recaudado 170.000 euros gracias a más de 4.000 donaciones particulares.