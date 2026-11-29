Archivo - Papeletas electorales para las elecciones generales, en el Colegio Público Nº1, a 23 de julio de 2023, en Foz, Lugo, Galicia (España). Los españoles están llamados hoy, 23 de julio de 2023, para elegir a sus representantes para los próximos cuat - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones de este domingo han repartido un total de 16 escaños en el Senado, 12 de ellos han sido para el Partido Popular, que estrena en la Cámara Alta seis caras, entre ellas la del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Por su parte, los cuatro restantes se corresponden con los cabezas de candidatura de las listas de Senado de Progreso, la coalición formada por PSOE y el Frente Amplio para concurrir a esta Cámara en estas elecciones autonómicas.

En concreto, se trata de los cuatro candidatos socialistas: Gumersindo Guinarte, por A Coruña; César Mogo por Lugo; Carmela Silva por Pontevedra; y María Fernández Ojea por Ourense.

Serán representantes por A Coruña en la Cámara Alta:

1. José Manuel Rey Varela (PP) --Ferrol, 1975-- logra su acta de senador, aunque ya había estado en la Cámara alta en el último mandato con una plaza de designación autonómica. Licenciado en Derecho, fue conselleiro con Feijóo y es alcalde de su ciudad.

2. Marta González (PP) --Santiago, 1965-- cambia Congreso por Senado. Es historiadora y estuvo al frente de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta. Fue vicesecretaria de Comunicación del PP durante un breve periodo en la etapa de Pablo Casado.

3. Adrián Pardo (PP) --Oleiros, 1993-- entra en el Senado. Graduado en Derecho, fue presidente de Novas Xeracións, diputado autonómico y es el director del gabinete del secretario general del PP, Miguel Tellado.

4. Gumersindo Guinarte Cabada (PSOE-Senado de Progreso). Forcarei, 1961. Es doctor en Derecho por la USC, donde ejerce como profesor de Derecho Penal y Criminología. Será su primera vez en la Cámara Altra tras ocupar cargos como el de Vicevaledor do Pobo y fue teniente de alcalde en Santiago, donde actualmente es concejal.

Serán senadores por la provincia de Lugo:

1. José Manuel Barreiro (PP) --Lugo, 1957-- seguirá en el Senado, donde fue portavoz entre 2011 y 2018. Con trayectoria política también en la Xunta, compitió en su día con Feijóo para ser sucesor de Manuel Fraga en el PP gallego. Es doctor en Ciencias Económicas y presidió el PP provincial de Lugo hasta 2016.

2. Dolores Castro (PP) --Folgoso do Courel, 1977-- es alcaldesa de su localidad natal desde octubre de 2009. Administrativa, fue también diputada provincial.

3. Juan Carlos Serrano (PP) --Portomarín, 1965-- seguirá en la Cámara alta, donde en mayo de 2022 cedió su plaza por designación autonómica a Feijóo para facilitarle una plataforma de intervención en Madrid. Ese mismo año fue nombrado director de la Casa de Galicia en Madrid, cargo que ejerció en 2022 y 2023. Tras las generales de 2023 regresó al Senado.

4. César Mogo (PSOE-Senado de Progreso) --O Valadouro (Lugo), 1960--. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Seguirá una legislatura más como representante del PSOE en el Senado por Lugo, donde fue portavoz adjunto del Grupo Socialista. Además, entre otras responsabilidades fue director de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno. Integra la dirección federal del PSOE.

Serán senadores por Ourense:

1. Miguel Santalices (PP) --Bande, 1955-- dejará de ser presidente del Parlamento de Galicia tras más de una década y el hasta ahora más veterano de sus diputados.

2. Rosa Sánchez Gándara (PP) --Ourense, 1968-- repite como senadora. Abogada con amplia trayectoria, también ha estado ligada a la Confederación Empresarial de Ourense.

3. José Antonio Cerdeira (PP) --México, 1972-- se estrena en el Senado. Secretario municipal, es presidente de la gestora local del PP en O Carballiño.

4. María Fernández Ojea (PSOE- Senado de Progreso) --Ourense, 1984--. Licenciada en Derecho y en Publicidad y Relaciones Públicas, ejerció como secretaria interventora en los ayuntamientos de Vilardevós y Crecente. Desde el año 2023 es concejala en Ourense y forma parte de la ejecutiva gallega del partido.

PONTEVEDRA

1. Nidia Arévalo (PP) --Vigo, 1975-- repite en el Senado. Es alcaldesa de Mos.

2. José Crespo (PP) --Lalín, 1959-- vuelve a lograr acta en la Cámara alta. Su trayectoria política está vinculada al ámbito local, como alcalde de Lalín.

3. Mónica Domínguez (PP) --Ourense, 1975-- se estrena en el Senado. Con dos licenciaturas (Derecho y Geografía e Historia), declara en su currículo siete másteres y varios posgrados. Es técnica de Administración General, en su rama jurídica y jefa de servicio en el Ayuntamiento de Vigo.

4. Carmela Silva. (PSOE- Senado de Progreso) --Vigo, 1965--. Es profesora y abogada. Fue senadora en las IX y XV legislatura, concejala del Ayuntamiento de Vigo y diputada en la VII y la X legislatura. Fue presidenta de la Diputación de Lugo y actualmente es presidenta del PSdeG.