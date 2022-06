Montan en el Monte do Gozo un nuevo escenario para "celebrar sin más contratiempos" O Son do Camiño

Vista general del escenario principal del festival O Son do Camiño tras el hundimiento del techo.

El Festival O Son do Camiño se celebrará finalmente esta semana, aún a pesar del accidente que el pasado viernes provocó el hundimiento del techo del escenario que se estaba montando, causando seis heridos. No será con esa infraestructura, que será retirada, si no con una nueva que ya está en Compostela.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este lunes que los operarios "están trabajando en la retirada" de la instalación dañada y en el montaje del "nuevo" escenario, con el objetivo de que el festival pueda "discurrir sin novedad".

Tras desear una "pronta recuperación" a los trabajadores heridos que aún continúan en el hospital, Rueda ha señalado que la promotora les ha trasladado que "se mantiene el programa", aunque "no con el escenario previsto".

Con estos cambios, el presidente gallego ha confiado en que pueda celebrarse "un gran festival" sin "más contratiempos" y sin que ocurran de nuevo sucesos como el del viernes.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha confirmado que ya está en el Ayuntamiento la documentación para el cambio de escenario.

Sobre la celebración de O Son do Camiño, el regidor se ha "congratulado" de que siga adelante, ya que "la suspensión o el aplazamiento tendría consecuencias muy complicadas para más de 40.000 personas", a las que "afectaría muy negativamente".