Muere a los 93 años Dora Carrera, una de las madres de Érguete que puso cara a la lucha contra el narcotráfico

Archivo - El exmagistrado Baltasar Garzón durante la gala del 40 aniversario de la Asociación Érguete, en el Teatro Afundación, a 9 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dora Carrera, una de las madres fundadoras de Érguete y cara visible de la lucha contra el narcotráfico en Galicia, ha fallecido este fin de semana a sus 93 años. Desde los inicios de la entidad en el 1985, fue una de las personas que formó parte de las múltiples protestas y acciones de concienciación en relación a la droga.

La asociación, de la que seguía siendo vicepresidenta, ha confirmado la noticia a través de un comunicado, en el que despide a la activista como uno de sus "faros". El equipo recuerda el "orgullo" de Carrera por sus hijos e hijas y, por supuesto de Esteban, que falleció.

"Él se marchó antes de tiempo, pero Dora siguió por siempre en la lucha de la Asociación Érguete hasta este sábado, cuando a sus 93 años dijo adiós. Ahora, casi 41 años después del inicio de su batalla nosotros seguiremos por ella, por Esteban, por su familia y por todas las personas que hicieron, hacen y harán Érguete, que es otro hijo más de Dora", lamenta la asociación.

Sus compañeras ejemplifican su "fuerza" con una anécdota del pasado verano. Un día de mucho calor, Carrera acudió hasta el centro penitenciario de A Lama para compartir una jornada con las personas presas por sus problemas de adicción. Estaban aprendiendo en un programa de asociación a pedir perdón por los delitos que habían hecho a su familia y a los afectados.

Según rememoran, Dora se sentó con ellos junto a Tonina, otra de las madres, contó todo lo que le había pasado a su hijo y, después, escuchó lo que les había pasado a cada uno de ellos. "Les dio las gracias porque sentía que también estaba escuchando a Esteban. Los abrazó y marchó con un sonriso de oreja a oreja", recuerdan, entre miles de anécdotas de este tipo.

En el comunicado de despedida, se comprometen a mantener su actitud "persistente" y "combativa", como cuando gritaba "de rabia" en plena Operación Nécora --que permitió condenar a penas de cárcel a narcotraficantes como Laureano Oubiña-- y su hija la descubrió en la televisión.

"Sobre todo, seremos soñadoras. Porque sí, Dora, tú eras de las mas grandes. En la mayor de las tristezas soñaste que se podía vencer a los narcotraficantes, que se podían salvar a los hijos e hijas afectados y vosotras ganasteis. Llevas ese orgullo a donde vayas. Llevas la victoria y nosotros quedamos con tu ejemplo", despiden.