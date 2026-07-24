Muere un bebé ahogado en una piscina en Vigo

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

VIGO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un bebé ha muerto ahogado en una piscina particular esta tarde de viernes, 24 de julio, en la ciudad de Vigo.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 17,40 horas por parte de un particular, quien solicitaba asistencia sanitaria urgente para el bebé.

A su llegada, los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no fue posible salvar la vida del menor tras sufrir un ahogamiento.

Fueron avisados 061, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Asimismo, el 112 Galicia solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (Gipce) con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.